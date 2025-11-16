後龍健走活動邁入第11年 3000人齊聚迎秋出發

▲後龍鎮公所114年後龍鎮健走活動。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】邁入第11年舉辦的114年後龍鎮健走活動暨節能減碳宣導16日下午登場，3000人齊聚後龍鎮公所前廣場，在熱身操、鳴笛後迎著溫暖秋陽及涼爽微風出發。

▲後龍鎮公所114年後龍鎮健走活動，出發前暖身。

活動由後龍鎮公所主辦，今年健走主題為「後龍Walking 夜市Party」，約10公里的路程除欣賞在地風光外，還可以領取紀念T恤、摸彩券，並兌換面額100元的「後龍YES券」在後龍夜市消費。

苗栗縣副縣長邱俐俐、縣議會議長李文斌、議員林寶珠、鄭秋風、後龍鎮長謝清輝、鎮民代表會主席花麗卿及多位代表、各里里長等下午3點到場和大家一起做暖身操，並鳴笛出發。

謝清輝指出，秋季戶外健走活動已邁入第11年，本次起點設在鎮公所大樓前廣場，沿途可經過英才書院、北勢溪親水廊道，最後到達客家圓樓並領取摸彩券，原路返回後龍鎮公所廣場即可兌換「後龍YES券」100元1張，16日、23日可在後龍夜市消費。

副縣長邱俐俐指出，健走可以細細品味路上每個風景的故事，更貼近土地的歷史，活動結束後還可以逛夜市，並祝大家都能抽到大獎。