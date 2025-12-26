後龍國小日式宿舍修復完工 苗栗副縣長剪綵啟用





後龍國小日式宿舍歷經多年推動翻修工程，今年終於完工啟用，26日苗栗縣副縣長邱俐俐剪綵，強調文化資產的修復，目的不只是保存一棟老建築，更是為下一代留下理解土地、認識教育發展脈絡的重要場域，期待未來這處日式宿舍能成為學校與社區共享的重要空間，結合文化教育、地方記憶與世代交流，持續發揮公共價值。

後龍國小日式宿舍在2015年登錄為歷史建築，推測最晚興建於昭和十年（1935年）關刀山大地震後，作為日治時期教職員宿舍使用，之後陸續均有老師與家眷居住，一直到2013年才完全遷離，長年承載著教師與家庭的生活記憶。

廣告 廣告

日式宿舍為單棟雙拼式建築主要的構造為木料，長年使用下來已有多處損壞，後來甚至有塌陷的情況產生，經過各界協助爭取保存珍貴的文化資產，文化部文化資產局補助1300萬元，加上縣府教育處自籌775萬元，啟動本次修復工程。

26日副縣長邱俐俐、議員林寶珠、議長李文斌機要秘書、議員鄭秋風助理、邱毓興助理等各界為日式宿舍剪綵啟用，後龍國小姊妹校、來自日本的那珂南小學也特地來到台灣，共同見證後龍國小日式宿舍修復完工，並表演豐收舞蹈「SOHRAN」，展謝跨國友誼、文化交流的教育合作成果。

副縣長邱俐俐表示，後龍國小日式宿舍遠眺出去右方是孩子的養心讀書樓，正中間是強健體魄的操場，見證了所有學子們成長的印記，今日不只是一棟建築的重新啟動，更是地方教育文化人本重新會合，邁向下一個百年的里程碑。

副縣長期許這處能成為與社區共榮共好的共學場域，讓社區及學校成為一個大載體，承載文化、歷史及教育的無限延伸，後續將責成文觀局、教育處協助學校及社區設計包含藝術、美學、歷史等更多元的活動，讓這棟日式宿舍除了回顧過去也能展望未來，呈現不一樣的歷史定位。

更多新聞推薦

● 政院拍板《社維法》修正草案 散布消滅我國主權主張、仇恨性言論將開罰