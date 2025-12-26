後龍國小日式宿舍 變樂齡學院

苗栗縣後龍國小日式宿舍建於民國24年，歷經修復後26日落成啟用，副縣長邱俐俐（右五）及地方各界人士剪綵見證。（呂麗甄攝）

苗栗縣後龍國小日式宿舍建於民國24年關刀山大地震後，歷經近百年校園變遷，曾作為教職員宿舍，104年登錄為歷史建築，修復完成後，26日舉行啟用典禮。副縣長邱俐俐表示，此次修復象徵教育、文化與社區共榮的新里程碑。

後龍國小日式宿舍建於民國24年關刀山大地震後，原為教職員宿舍，見證近百年校園與地方教育發展。該宿舍為日式判任官丙種建築，戰後仍供教師與家眷居住，至民國102年遷離，長期閒置致外觀、木構及夾泥牆嚴重劣化，亟需修復。

後龍國小校長莊忠賢表示，修復完成後，校方將宿舍空間一部分打造為校史室，供校友回顧學生時光，另一部分設置為幸福學院，提供樂齡學員上課與進修場所，使古色古香的環境成為教育、心理與社交的聚會空間，活化歷史建築的多元功能。

副縣長邱俐俐表示，日式宿舍見證多代學子成長，也象徵地方教育與文化延續。此次修復不僅重啟建築，也為社區提供共學、共榮空間，促進文化、藝術與美學的推廣，展現歷史建築的新定位。

文觀局表示，後龍國小日式宿舍與地方教育發展關係密切，具歷史保存價值，承載校友與地方共同記憶。該建築於民國104年登錄為歷史建築，106年完成調查研究，111年完成修復規畫設計，並於112年7月啟動修復工程，總經費2000萬元，其中文化資產局補助1300萬元，縣府教育處自籌700萬元。修復後宿舍規畫為校史室與幸福學院，作為校友回顧歷史及樂齡學員交流學習場域，延續教育與文化記憶。