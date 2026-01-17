後龍山邊媽祖宮發放愛心物資

為表達對第一線救災英雄的感謝與支持，後龍「山邊媽祖宮超越漸凍永不放棄路跑活動」於十七日圓滿落幕後，山邊媽祖委員會攜手後龍救護義消及熱心信眾，特別準備多項愛心物資，親自前往致贈消防同仁，向長年堅守崗位、無畏風險、守護民眾生命與財產安全的消防人員，致上最誠摯的敬意與感謝。消防同仁全年無休，無論面對災害搶救或緊急救護，始終站在第一線，肩負高度責任與壓力，其付出令人敬佩。

山邊媽祖委員會表示，透過路跑活動凝聚社會善念與信仰力量，希望將關懷化為實際行動，為辛勞的消防人員補充能量，同時傳遞社會大眾的支持與祝福。