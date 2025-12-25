「後龍山邊媽」首跨曾文溪台南永康遶境 近萬信眾跟隨

台南市 / 綜合報導

苗栗縣後龍鎮的信仰 中心 「山邊媽祖宮」，在耶誕節這天來到台南市永康區拜訪友廟「大灣武龍宮」，共同舉辦了一場「帝后會」 遶 境巡安活動，這也是「 後龍山邊媽 」首度跨越曾文溪 遶 境，吸引近萬名信眾跟隨，不少「媽祖迷」都盛裝打扮，全身戴滿媽祖小物，還有人自費買了小禮物跟大家結緣，大家都說，今（25）日跟著媽祖一起過耶誕節！

媽祖來了，一堆信眾跟隨，路上滿滿都是人，工作人員說： 「走兩邊，不要走中間。」不但要一路跟著媽祖走，鑽轎底也一定得跟上，工作人員說：「往後，往後，後退，往後走，往後往後。」

廣告 廣告

但是大家很自律，自動排成兩列趴下來，讓媽祖鑾轎順利前進，工作人員說：「往前往前。」有人好幸運，拿到了壓轎金，記者VS.信眾說：「(運氣很好，拿到壓轎金)，(妳紅了喔)。」

苗栗後龍的信仰重鎮「山邊媽祖宮」，耶誕節這天來到台南永康，拜訪友廟「武龍宮」，共同舉辦了一場「帝后會」，繞境巡安活動，這也是「山邊媽祖」，首度來到台南永康繞境，台南大灣武龍宮執行長韓福助說：「首次跨越曾文溪，來到我們鯽魚潭跟大灣這邊，做一個巡安的活動。」

現場湧入近萬名信眾跟隨，不少「媽祖迷」都盛裝打扮，全身戴滿媽祖小物，信眾說：「媽祖是所有大家的媽媽，誰都好，大人，小孩，老人，大家都喜歡，對，就是這樣，我們從高雄上來的，所以山邊媽也是第一次到台南來。」

每個全身戴滿媽祖小物，堪稱媽祖鐵粉，還有人自掏腰包，買了好多小禮物，要分送結緣，信眾說：「這邊有盲包，吊牌，還有吊帶。」沿路好熱鬧，大家開心瘋媽祖，也說今日是跟著媽祖，一起過耶誕，信眾說：「媽祖，媽祖，我愛祢。」

原始連結







更多華視新聞報導

12/6、7高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖賜福遶境起駕 高市府推媽祖平安券迎進香信眾

「粉紅超跑」將啟程 旅行社追媽祖團開團即秒殺

白沙屯媽祖進香51出發 預計1天半走到北港

