後龍影城園區 竹南鎮民免費逛

苗栗縣後龍鎮百變影城文創園區29日正式開幕，由縣長鍾東錦（前排左六）等人共同剪綵。（呂麗甄攝）

苗栗縣觀光新地標「後龍百變影城文創園區」29日開幕，園區斥資3.5億元，面積約8.5公頃，融合復古影視街景與親子遊憩。縣長鍾東錦考量園區位於後龍、竹南交界，當場向業者建議，讓竹南鎮民比照後龍鄉親免費入園，獲業者允諾。

苗栗縣政府透過BOT案，引進太陽城國際傳播公司，將閒置多年的後龍大山里用地轉型為「百變影城文創園區」。由於園區位在後龍、竹南交界，鍾東錦建議業者擴大回饋範圍，未來園區開放後，除後龍鄉親免費入園外，竹南鎮民也可同享優惠，苗栗縣民則有優惠。縣府表示，屆時將公告後龍、竹南鄉親免費入園，其他鄉鎮市縣民則可享半價優惠。

後龍百變影城文創園區以影視拍攝結合觀光休憩為定位，規畫為兼具專業拍片需求與民眾遊憩功能的複合式園區。建築風格以民國初年至50至60年代街景為主，設有影視拍攝基地、台灣老街與三合院主題街區、日式街道及文創展演空間，並結合親子遊憩沙灘、生態池、露營區等設施，不僅吸引親子族群與一般遊客，也提供劇組多元取景場域。

鍾東錦表示，百變影城文創園區從規畫到完工歷時近5年，感謝董事長葉培城返鄉投資及團隊長期投入，期許園區未來發揮群聚效應，成為苗栗重要影視拍攝據點，吸引劇組進駐，同時帶動地方觀光、文創產業與周邊經濟發展。

葉培城則指出，自己是苗栗竹南人，返鄉投資百變影城，希望為地方發展盡心力，期望引進影視拍攝與主題活動，帶動地方觀光與消費。