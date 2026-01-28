後龍棄置雞屍檢出"禽流感" 鍾東錦:將嚴查.重罰100萬

中部中心/邱俊超 苗栗報導

全台聞死雞色變！在苗栗後龍，26日在外埔大排水溝，被人棄置雞屍體2百多隻，採樣送驗結果今天（28日）出爐，死雞確診禽流感！苗栗縣長鍾東錦指示，徹查棄置雞屍行為人，初步指向台中地區的養禽場，一查出行為人，將依法以最高罰則，重罰100萬元！





聞「死雞」色變！ 苗栗棄置２３５隻死雞 今確診禽流感 引全民恐慌

苗栗死雞群驗出禽流感大清消。

苗栗縣後龍鎮，外埔大排水溝，這是棄屍現場，縣府派員沿途噴灑消毒劑，週邊環境，從上往下噴，從左往右噴，也進行全面清消！

廣告 廣告





聞「死雞」色變！ 苗栗棄置２３５隻死雞 今確診禽流感 引全民恐慌

苗栗死雞群驗出禽流感大清消。外埔大排水溝，26日被發現，遭棄置雞屍235隻，苗栗縣政府據報後，立即採樣送驗，動防所28日接獲獸醫研究所通知，死雞確診禽流感！由於台中市傳出有禽流感雞場，緊鄰隔壁的苗栗縣，也出現禽流感死雞群，苗栗縣長鍾東錦非常重視，指示徹查棄置雞屍行為人，查到了就予以重罰！目前警方根據車牌，已經鎖定特定對象，一旦抓到人，將並違反"動物傳染病防治條例"，以最高罰則重罰100萬元！死雞哪裡來的？動防所初步指向，台中地區的養禽場。苗栗縣政府，也採取嚴密防疫作為，28日繼續完成，排水溝3公里內養禽場，採樣送檢，希望全面防堵疫情破口。





原文出處：聞「死雞」色變！ 苗栗棄置２３５隻死雞 今確診禽流感 引全民恐慌

更多民視新聞報導

又台中！雞隻確診禽流感 鄰居爆「業者偷偷掩埋死雞、正常出蛋」

豐原某蛋雞場＂1700雞詭死＂ 盧秀燕證實：禽流感陽性

豐原某雞場爆禽流感！ 業者疑隱匿疫情恐遭重罰

