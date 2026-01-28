後龍棄置雞屍檢出H5N1 苗縣長指示嚴查行為人以最高罰則重罰100萬元

苗栗縣動物保護防疫所接獲通報指出後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍二三五隻，據報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊三公里內養禽場健康訪視。動防所昨二十八日接獲獸醫研究所通知死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感；縣長鍾東錦對此非常重視，指示徹查棄置雞屍行為人，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰一百萬元，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

苗栗縣動防所指出，二十六日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；二十七日接續針對周邊三公里內十場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；二十八日繼續完成三公里內養禽場採樣送檢。

苗栗縣政府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第十二條規定，循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。

苗栗縣長鍾東錦得知不肖業者無視法規棄置病死雞隻，漠視防疫工作並挑戰公權力，立即指示業務主管單位依法徹查行為人身分，並依相關法規處以最高一百萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸，以確保防疫體系完整與公共安全。