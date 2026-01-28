後龍棄置雞屍疑與台中有關 苗栗縣府調查中

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感。苗栗縣後龍出海口大排26日發現遭丟棄大量死雞，來源疑與台中地區的養禽場有關。對此，台中市政府表示，苗栗縣調查中。

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感，中市府已經完成案場消毒，預計明天進行全場雞隻撲殺，流出的蛋品將回收、下架、銷毀。日前有民眾在臉書社群（Facebook）發文，稱該蛋雞場將死雞埋在場內，有些用布袋裝袋不知要載去哪裡。

苗栗縣政府今天指出，26日接獲通報後龍鎮外埔里王爺宮大排接近出海口約50公尺處，遭棄置逾百隻死雞，經清點現場雞屍235隻，採樣送驗結果今天出爐，確診H5N1亞型高病原性禽流感。

苗栗縣政府初步追查掌握行為人，雖指向「台中地區的養禽場」，仍需持續調閱監視器釐清，已密切與台中相關單位聯繫中。對此，台中市政府表示，苗栗縣動物防疫所調查中。（編輯：李淑華）1150128