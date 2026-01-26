後龍王爺宮大排 驚現百隻死雞

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排出海口段，26日上午被居民發現有不肖養雞業者，將近百隻死雞棄置於大排溝底。由於近來國內有傳出禽流感疫情，縣府動保所人員獲報立即派員趕往現場採集死雞檢體送驗，以查明是否感染禽流感，並請轄區竹南警分局協助調閱周邊監視影像，以追查不肖業者。

後龍鎮外埔里的王爺宮大排，是當地重要農業灌溉幹渠，並兼負排洪功能，大排可以直通外埔海邊，26日發現棄置死雞的地點，距離出海口僅有數十公尺，警方懷疑不肖業者將死雞棄置此處，可能是想藉由漲潮海水灌入大排時，乘機將死雞帶入海中毀屍滅跡，只是沒想到，漲潮還沒來得及帶走死雞，就被附近居民發現通報當地的外埔里長許素瑋，許素瑋趕往現場拍照蒐證後，立即通報縣府動保所人員到場處理。

動保所人員抵達現場初步勘驗清點，發現棄置的死雞近百隻，從外表觀察估算，雞齡不足1個月，因雞隻不明原因死亡，不肖業者為圖方便，才選擇棄置大排出海口。由於近來國內有養雞場傳出感染禽流感疫情，動保所人員不敢大意，立即對死雞採樣送驗，以查明是否感染禽流感。

動保所長鄭宛芯表示，動保所接獲通報後，在第一時間就派員趕赴現場，並通報轄區警分局、環保局以及農業處畜產科到場封鎖，並請警方調閱周邊監視影像，追查不肖業者。動保所為求謹慎，會以發現地為中心的3公里範圍內，加強清消作業。鄭宛芯強調，民眾任意棄置病死家禽、家畜，可依動物傳染病防治條例，最高可處100萬元罰鍰。