後龍百變影城文創園區開幕 加碼竹南鎮民免費入園

後龍百變影城文創園區正式開幕，加碼竹南鎮民免費入園。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府與太陽城國際傳播股份有限公司簽訂促參投資契約推動「百變影城文化園區BOT案」，盼活化閒置多年的後龍鎮大山里遊憩用地，鄉親等待；期盼將近5年，百變影城文化園區今天正式開幕，苗栗縣長鍾東錦建議業者除後龍鎮竹南鎮民也可免費入園，業者也允諾，苗栗縣府表示，屆時將會再公告後龍、竹南鎮民免費入園，其他鄉鎮市縣民半價。

「百變影城文創園區」BOT案由業者投資逾3.5億元，規劃興建影視拍攝基地、文創園區及觀光休憩設施，打造兼具專業拍攝機能與全民休閒體驗的多元複合園區。鍾東錦說，明德水庫當年因拍攝電影魯冰花爆紅，相信百變影城將成為台灣戲劇包括電影拍攝的重要的景點，也會迎來不少明星、藝人，歡迎全台遊客入園走走，甚至有機會碰到偶像。

苗縣府表示，園區建築風格以1910至1960、70年代歷史街景為主軸，影視拍攝基地、影城主題街區(三合院、台灣老街、日式街道)、文創展演空間、遊客服務中心、停車場、兒童遊憩探索館、親子遊憩沙灘、生態池、海盜船跨池橋梁、綠色隧道、景觀水塔及露營區等皆已完工。

業者表示，園區正式營運後，將持續引進影視劇組進駐拍攝，並規劃辦理主題展演、文創市集及親子活動，盼帶動地方發展。

