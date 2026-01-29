後龍百變影城文創園區開幕 苗縣長為鄉親爭取福利

後龍百變影城文創園區開幕苗栗縣長鍾東錦（前排中）擔任剪綵並為鄉親爭取福利竹南鎮民將與後龍鎮民入園免費。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府推動地方文化觀光與產業轉型發展，與太陽城國際傳播股份有限公司簽訂投資契約，推動「後龍百變影城文創園區」民間自提BOT案，今年順利完工昨二十九日由縣長鍾東錦剪綵開幕，歡迎全國各地遊客，會中縣長為竹南鄉親爭取福利，獲得董事長答應竹南鎮民將與後龍鎮民一樣入園免費，同時也希望業者能協調劇組開放遊客與明星合照的機會。

後龍百變影城文創園區為苗栗縣首件以影視文創及觀光遊憩為主軸之大型BOT開發案件，業者投資逾三點五億元，園區興建影視拍攝基地、文創園區及觀光休憩設施，建築風格以民國初年至五、六十年代歷史街景為主軸，業者將持續引進影視劇組進駐拍攝，並辦理主題展演、文創市集及親子活動，結合在地文化特色與周邊觀光資源，帶動人潮與消費，創造就業機會。

苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、技嘉科技股份有限公司董事長葉培城、金馬影后陳淑芳為園區剪綵開幕，縣內各級民意代表也到場見證公私協力推動地方發展的具體成果，百變影城的啟用象徵苗栗在文化觀光與產業轉型上的重要一步，期許不僅吸引影視劇組進駐拍攝，更進一步串聯後龍及周邊地區的觀光資源。

縣長鍾東錦表示，董事長葉培城在經營科技公司有成，選擇回來苗栗投資百變影城展現了他愛鄉愛土的情懷，由於園區位在竹南、頭份的交界，影城原定開放後龍鎮民免費入園，苗栗縣民則有優惠，現場向董事長爭取讓竹南鎮民也免費入場，獲得他的應允，感謝董事長對鄉親照顧及愛護。

縣長鍾東錦表示，影城將會帶來人潮與話題，將來看電視的時候就可以指認哪些片子是在苗栗拍攝的，就像當年魯冰花在明德水庫取景，讓明德水庫一炮而紅一樣，相信這裡將會是戲劇電影拍攝首選，也會有很多明星來到這裡，稍早也向管理單位商量，屆時是否能協調明星撥空與粉絲合影，因為能遇到自己心愛的偶互動是件非常快樂的事，期待百變影城為苗栗帶來全新的旅遊體驗，縣府團隊也會協助將周遭環境打造得更加亮麗、交通更便利。

董事長葉培城表示，苗栗資源較為欠缺，自己在外地打拼有幸小有成就，希望能盡一己之力帶動家鄉發展，而百變影城是第一個開始，在這裡興建過程中獲得縣長、立委、縣府團隊的協助，當百變影城有了一定效果，後續會持續投資，讓自己的家鄉蓬勃發展，有了過去合作的愉快經驗，相信未來的投資開發也會順利推進。