後龍謝清輝連任路順 造橋徐連斌遇勁敵

苗栗縣後龍鎮長謝清輝在具備多年地方政治經驗及紮實的基層支持下，目前仍無競爭者出現。（呂麗甄攝）

苗栗縣後龍鎮長謝清輝爭取連任，目前尚無競爭者。造橋鄉長徐連斌爭取連任，地方盛傳國民黨籍前造橋鄉農會總幹事彭森華可能投入選戰，彭累積逾39年的行政與基層經驗，退休後轉戰政壇，與徐連斌在地方支持與人脈上被認為實力相當。

爭取連任的後龍鎮長謝清輝，曾任後龍鎮第16、17屆民代表會主席，累積豐富經驗與民意基礎。目前後龍鎮尚未出現其他參選人。謝清輝表示，施政將以產業發展為核心，強調後龍鎮擁有高鐵站、2座漁港、國道3號與西濱快速道路等交通優勢，可協助引進產業園區，促進地方經濟，並對造橋、西湖及通霄等周邊鄉鎮發展產生影響。

造橋鄉長徐連斌同樣爭取連任，擁有現任行政資源、黨部及行政體制的支持，資歷包括曾任前縣長、立法委員服務處祕書、苗栗縣青溪總會理事長等職。施政重點涵蓋因應竹南科學園區外溢效應、推動海線產業創生與基礎建設，以及維持地方人口結構穩定。

彭森華自民國74年進入造橋鄉農會服務，任職近40年，累積豐富行政與基層經驗，曾歷任複核主任、供銷部主任、推廣部主任、保險部主任等職務。前總幹事黃天貴連任8屆後轉任鄉長，彭森華隨即接任農會第18、19屆總幹事。114年3月退休後，其妻吳美慧曾任農會推廣主任，並在農村小舖營運期間表現亮眼，目前擔任造橋鄉農會總幹事。

地方人士指出，彭森華曾長期在農會服務，累積行政經驗。2位參選人各自擁有一定支持基礎，實力相當，本屆選舉呈現五五波態勢，競爭值得關注。