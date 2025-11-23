後龍過港隧道登錄歷史建築10年了 苗栗社大走讀揭百年鐵道新風貌

〔記者彭健禮／苗栗報導〕西部縱貫鐵路舊海線的苗栗縣後龍過港隧道群，登錄為歷史建築今年滿10年，苗栗社區大學今(23)日安排走讀活動，由鐵道專家賴德湘帶隊現場解說，並舉辦公民小聚場，由參與者分享走讀過程的所見所感，社大也把參與者提出的建議分類彙整，將提供給政府相關單位做為未來施政的參考。

日治時期1922年完工通車的縱貫線海線鐵路，已有百年歷史，1973年鐵路電氣化時，後龍過港段鐵路西移，使得其中的3座鐵路隧道也因而廢棄；此後一度被人用來飼養牛羊，或被任意傾倒事業廢棄物，後來經地方熱心人士的極力爭取，在2015年被登錄為苗栗縣歷史建築，獲得較佳維護。後龍鎮公所近年也在隧道內施設七彩燈光，如今已發展為熱門景點。

苗栗社區大學指出，過港隧道於2015年11月20日登錄為歷史建築，學校海岸志工在附近海岸蹲點多年，推動服務學習活動，值此過港隧道登錄10年之際，特別安排志工、學員走讀，讓大家有機會更深入認識地方文化資產，除邀請鐵道專家賴德湘解說，當地海岸協會創會會長翁坤章，也陪同解說有關過港隧道群的在地生活記憶。

賴、翁2位講師的解說相當精彩生動，現場師生互動也十分熱絡，走讀結束後，一行人更前往附近的好望角蕃薯園，在名為公民小聚場的討論會中，分享所思所感。

苗栗社大表示，志工、學員的走讀分享，意見琳瑯滿目，展現出草根公民對於在地公共事務的細膩觀察與熱情用心，社大將整理這些意見，提供給政府相關單位，或許可做為未來相關施政或改善設施時的參考。

