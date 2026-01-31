後龍鎮拔蘿蔔親子同樂 農業機具展示添亮點

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮主要農產向來以「後龍三寶」西瓜、甘藷和花生聞名，不過後龍鎮公所為了推廣地方農產，今年再度舉辦蘿蔔節，主題為「趣後龍・拔蘿蔔」，活動今天登場，除了吸引親子前往同樂拔蘿蔔，鎮公所也展示多款現代化農業機具介紹農業發展成果與未來趨勢，增添亮點。

「趣後龍・拔蘿蔔」今日在後龍鎮秀水里土地公廟附近農地熱鬧登場，歡迎民眾走入田間、體驗農村樂趣，現場安排美食品嚐、親子DIY體驗如「新年應景吊飾製作」及「醃蘿蔔DIY教學」，盼讓活動更具教育意義。

後龍鎮公所希望，今年為第2年舉辦蘿蔔節，盼加入不同元素讓民眾認識在地農產、支持在地農業，親子在寓教於樂同時，也親近、了解農業與農業科技的發展。

苗栗縣長鍾東錦出席時也提到後龍鎮近來遭掩埋禽流感病死雞事件，他痛斥十分可惡，也指出縣府團隊立即啟動機制並聯繫台中市政府，幸好台中市府將疫調做得相當清楚，縣府已清理完畢死雞，感謝公所等各單位的配合。

