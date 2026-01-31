後龍鎮拔蘿蔔 吸引大小朋友同樂

後龍鎮拔蘿蔔吸引大小朋友，歡迎全國大小朋友體驗農趣。（記者江乾松攝）

▲後龍鎮拔蘿蔔吸引大小朋友，歡迎全國大小朋友體驗農趣。（記者江乾松攝）

苗栗縣後龍鎮公所三十一日在秀水里農地舉辦一一五年度蘿蔔節活動，苗栗縣長鍾東錦到場推廣在地多元農產與特色並宣布好消息，提醒六十五歲鄉親敬老愛心卡可用於農會，而縣府團隊在後龍規畫教育、交通、大矽谷、觀光等正持續推進中，縣府團隊及各級民意代表會持續認真建設地方。

後龍鎮公所繼去年首度舉辦蘿蔔節獲得熱烈反響，今年持續辦理，規畫拔蘿蔔體驗、親子DIY新年吊飾、醃蘿蔔教學、農機具與飛行植保機展示、社區精彩表演、美食品嚐等，讓大家有機會下田、認識在地農產、支持在地農業，並讓親子在寓教於樂的環境中，了解智慧農業與現代農業科技的發展。

苗栗縣長鍾東錦及各級民意代表等人到場與親子同樂，響應這場農特產推動活動，今年公所種下「大根」、「梅花」、「秋風」三品種蘿蔔，每顆都大顆飽滿、剔透如玉，活動吸引來自澎湖、台北等全台各地大小朋友，開始前大家早已蓄勢待發，準備好大展身手。

縣長鍾東錦表示，後龍天然條件好，種出來的農特產都品質優異，今天的蘿蔔也是香甜可口，感謝公所用心規畫一系列與農事有關的活動，讓小朋友體驗一下農夫的辛勞進而珍惜食物。縣長鍾東錦難過提到，近日有不肖業者來到後龍掩埋病死雞，十分可惡，但縣府團隊立即啟動機制並聯繫台中市政府，幸好台中市府將疫調做得相當清楚，昨日縣府也將死雞清理完畢，該消毒的也消毒了，感謝公所等各單位的配合。縣長指出，後龍有高鐵站未來發展指日可待，後龍新港高中預定地將興建陽明交大學院，感謝校方積極合作，屆時將有大學、高中、國中、國小、幼稚園，目前先從大學、高中開始，預定一一七年開課為後龍帶來好學校，另針對大矽谷推動方案，縣府也編列預算推動相關計畫，相信中央會加快推動速度，總統兌現政見，至於台六十四線接台六十一線交通建設希望能盡快跟鄉親溝通達成共識，讓公路局盡早動工打造更完善的交通網絡，縣府會與公所等各級民意代表等人一起努力打造後龍成為最繁華的地方。