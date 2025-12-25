後龍鎮校椅社區客家美食料理交流 展現傳統與創新風味

苗栗縣後龍鎮校椅社區舉辦客家美食料理交流活動端出二十二道料理展現傳統與創新風味。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣後龍鎮校椅社區舉辦客家美食料理交流活動端出二十二道料理展現傳統與創新風味。（記者江乾松攝）

為推廣客家飲食文化並促進社區居民交流，苗栗縣後龍鎮校椅社區二十五日舉辦「一一四年客家美食料理交流活動」，由社區料理好手(社區老師、志工、據點長者）共同參與，端出共計二十二道豐富多元的料理，結合傳統手路菜與創意巧思，讓參與民眾共享一場兼具文化與人情味的客家美食饗宴。

本次活動料理內容相當豐盛，包含象徵客家飲食精神的傳統「四炆四炒」，展現客家料理重視火候與食材原味的特色；同時也融入創意料理，為傳統菜色注入新風貌。經典美食如客家鹹湯圓、雞酒、長年菜、蘿蔔糕等一道道上桌，勾起許多民眾對家鄉味的記憶。

此外，現場亦準備精緻甜點、水果拼盤作為餐後品嚐，豐富整體料理層次；更特別的是安排海南料理椰子雞交流呈現，透過不同飲食文化的分享，促進多元族群之間的互動與理解，使活動內容更加多樣精彩。

校椅社區理事長表示，透過客家美食料理交流活動，不僅讓社區長輩傳承傳統烹調技藝，也讓年輕世代實際參與學習，深化對客家飲食文化的認識。料理交流的過程中，居民彼此分享作法與故事，進一步凝聚社區情感。

主辦單位指出，未來將持續以美食為媒介，結合文化、教育與社區力量，推動更多具在地特色的交流活動，讓客家文化在生活中持續傳承、代代相傳。