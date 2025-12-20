後龍鎮甘藷花生節及「焢窯」 縣長與上千鄉親同樂

後龍鎮舉辦甘藷花生節及「焢窯」吸引上千鄉親同樂。（記者江乾松攝）

▲後龍鎮舉辦甘藷花生節及「焢窯」吸引上千鄉親同樂。（記者江乾松攝）

苗栗縣龍鎮公所二十日舉辦「甘藷花生節產業文化活動」及「焢窯」，吸引上千鄉親參與。縣長鍾東錦上午到場，除走入稻田與焢窯的鄉親同樂，並品嘗剛出爐的烤番薯及在地美食，回味小時候在秋收、農忙之餘的田園樂趣和味道。

後龍鎮公所連續第十年舉辦甘藷花生節及「焢窯」烤番薯活動，一年比一年盛大，其中一直最受歡迎的「焢窯」，今天共開了七百多窯，一早就吸引上千位鄉親走入建興路與新港三路交叉口附近農田，很多人呼朋引伴，有些更是全家總動員，一起享受難得的親子家庭日。

除了「焢窯」，鎮公所還準備了花生、土窯雞、在地雞蛋與玉米等豐富美食，讓到場鄉親一次就能品嚐到後龍最具代表性的農特產品。

縣長鍾東錦、議長李文斌、立委陳超明、議員林寶珠、邱毓興、鄭秋風秘書、後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿、各里長、代表及前後龍鎮長朱秋隆、苗栗市長余文忠上午都到場與鄉親同樂。一行人還走到田裡與焢窯的鄉親寒暄，並品嘗公所準備的特色美食，重溫過去農業社會在秋收後的農田景象和田園之樂。

縣長鍾東錦指出，自己小時候也最愛與同伴在田裡「焢窯」烤番薯，可以說是過去農業社會農忙之餘的樂趣，也是他小時候最期待的事。他說，昨天看到參加的大人、小孩都玩得很盡興，覺得是很棒的文化活動。鍾東錦表示，後龍鎮擁有得天獨厚的沙質土壤，無論是甘藷、花生還是西瓜都品質優良，也希望透過焢窯系列活動，讓鄉親可以更深入了解在地文化和農業。他也誠摯邀請國人來後龍品嘗美味的農產，順便欣賞好望角風景區等美麗景點。