後龍鎮農會尾牙 鍾東錦高歌同樂

後龍鎮農會在范頭家新港宴會廳舉辦年終尾牙聯誼餐敘，縣長鍾東錦到場感謝農友和農政人員的辛勞，除現場提供一台洗衣機摸彩品，並獻唱一首台語歌「挽仙桃」與大家同樂。

包括縣府農業處長陳樹義、立委陳超明、議長李文斌、地區議員、後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿及農業部司長陳怡任、農水保署署長陳俊言、農金署署長李聰勇、主任林世奇等中午也與會慰勞農友。

縣長鍾東錦感謝後龍鎮農會長期配合縣府推動各項農業政策，協助農友開發更具經濟效益的農特產，並肯定農會理事長黃子琴、常務監事黃淑麗、總幹事黃文恭與農民齊心努力，讓後龍農特產品不論是甘藷、花生還是西瓜都品質優良，也建立自己品牌和口碑。

鍾東錦會中也向農友們宣布好消息指出，苗栗敬老愛心卡今年七月起就可到農會購買生活用品或農特產品，對全縣七萬多位六十五歲以上長者是很大的生活支持，相信也可活絡各農會小舖，帶動農業的發展。

另外，鍾縣長也說明，縣府規劃中的「白沙聖域·天空之丘―白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」，未來經營權將交給縣農會。鍾東錦指出，苗栗縣農會是全台唯一曾經倒閉、關門的縣農會，現在要重新站起來，如果沒有經營事業，沒有辦法扶植長大，他特別懇託十八鄉鎮市農漁會協助，大家團結一致讓縣農會成長。鍾東錦強調，有一個好的縣農會來服務、鼓舞十八鄉鎮市農漁會，才能讓各農漁會的業績越來越好，也請農業部一定要支持，與縣府一起來輔導苗栗縣農會，讓縣農會茁壯起來。