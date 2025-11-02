後龍頒發280位學生獎學金

苗栗縣後龍鎮公所昨（二）日在後龍鎮公所辦理一一四年度獎學金藉以鼓勵鎮內成績優秀的學生，共頒發二八○位學生獎學金，總金額達六十三萬九千六百元，苗栗縣長鍾東錦也到場祝賀各位獲獎學生，勉勵學生養成閱讀及運動的好習慣，可以獲益終身。

頒獎典禮在後龍鎮公所四樓舉行，現場擠滿了受獎人及親朋好友，開場邀請海寶國小學生帶來活力四射的啦啦隊舞蹈表演。

後龍鎮長謝清輝表示，恭喜所有獲獎學生努力學習獲得肯定，也感謝所有家長和老師辛勤的教導和培養，公所每年頒發獎學金，就是為了鼓勵學生勤奮向學，未來能成為社會棟樑、回饋鄉里，他也特別感謝杜欽明獎學金贊助公所一百萬元。謝清輝指出，公所重視孩子的教育，從幼兒園入學起就發送每位學生書包、餐具及鉛筆盒等文具，國小畢業有畢業禮金，明年開始要實施國中畢業禮金發放。另外為了留住人口，設籍在後龍滿一年的青年朋友，可領一萬元結婚禮金，生育津貼第一、二胎為一萬二千元，第三胎以上三萬六千元。