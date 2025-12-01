後龍高鐵產專區 苗縣府擬提高容積率引資

苗栗縣議會1日總質詢，議員林寶珠針對縣府在後龍高鐵站前2塊產專區歷經多年，招標多達42次都標售不出去，縣長鍾東錦（前右）說，1年前他就指示工商發展處啟動地目變更，想要調整土地的使用範圍，重新通盤檢討。（謝明俊攝）

苗栗縣議會1日總質詢，縣議員林寶珠針對縣府在後龍高鐵站前2塊產專區歷經多年，招標多達42次都標售不出去，是否要重新調整這塊地的屬性。縣府財政處長郭春美表示，地標售不出去的主因是產專區的面積相當大且總價高，才不容易標出。縣長鍾東錦則表示，日前曾與內政部長劉世芳談及此事，劉世芳同意只要有廠商願意承接，內政部就會核定。

林寶珠針對縣府位於後龍高鐵站正前方的2塊產專區土地，從民國103年開始辦理標售，至今已標售了42次，但都無人問津，是不是縣府標售的策略有問題？而中央沒幫縣府出過一毛錢，為何還要管縣府標售土地。縣府有審查機制，是否需要檢討修正？

廣告 廣告

郭春美答詢表示，主要的是因為這2塊土地的面積很大，金額也很大，財力比較厚實的財團來標的話，才比較有可能標出。同時，標售這2塊地，依法規定都必須向內政部地政司報准。

鍾東錦答詢指出，針對這2塊土地，他已請工商發展處研擬變更，因有關都市計畫部分，就必須報由內政部核定，加上土地法的規定限制，也要經過內政部同意。剛好日前劉世芳來苗栗縣一起主持全國義消運動大會，他當面跟劉世芳提這件事，劉世芳回答沒問題，只要縣府有對象，這個土地能標售出去，內政部就會核定，想要標的公司可能想要做什麼樣的計畫，縣府只要將計畫書附上來，內政部即會核定。鍾東錦說，1年前他就指示工商發展處啟動地目變更，想要調整土地的使用範圍，重新通盤檢討，例如是開放一部分的住宅用地，提高容積率等方式，以商辦住宅會比較有機會。