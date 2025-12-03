後龍高鐵產業專區有解 鍾東錦曝內政部同意苗栗縣府自行標售 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗高鐵特定區內有2塊產業專用區，因面積大、總價高，招標多達42次都標售不出去，苗栗縣長鍾東錦日前與內政部長劉世芳同場談及此事，劉同意只要有廠商願意承接，內政部就會核定。苗栗縣議會今（3）日進行縣政總質詢議程，鍾東錦率局處長答詢時，以愉悅心情捎來佳音，指後龍高鐵產業專區縣有地，經與內政部地政司溝通後，已同意縣府可自行標售，除指示工商處進行精緻規畫外，另藉2027年台灣燈會熱潮，盼吸引大型的優質廠商投標。

提及後龍高鐵產業專區標售案，鍾東錦面帶微笑並以愉悅心情答詢表示，這兩塊面積約7.3公頃的縣有地，坐落在苗栗的門面，地方期待盡快開發已久，唯先後標售42次均告流標，一直備受民代和地方關注與追蹤；在劉世芳出席義消體技能競賽時，他就強烈反映地政司卡關不合情理，經說明並積極爭取後，劉允諾回內政部後全力協助。

「畢竟這些土地是經過重劃後，由縣府花了很多錢換回來的。」鍾東錦表示，感謝內政部來函表示同意產專區可由縣府自行標售，有了地政司的同意函，他立即指示工商發展處再做更精緻的規畫，因為偌大產專區除非很大型像是輝達或群聯規模的公司，如願意用來設立總部，自然容易標售。

鍾東錦認為，以後龍和鄰近鄉鎮市的人口和消費能力，要規畫百貨公司或飯店恐怕不容易，因此，縣府將進一步討論並設法提高廠商投標意願。他說明，縣府當然要擴大宣傳這塊產業專區的優點和知名度，初步計畫利用主辦2027年台灣燈會時，將產專區規畫為燈會的主燈區，同時對企業界公告周知，以吸引企業廠商進駐。

照片來源：苗栗縣政府提供

