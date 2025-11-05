後龍Walking夜市Party 今起報名

苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外活動之一，後龍健走活動，已邁入第十一個年頭。今年的主題為「後龍Walking夜市Party」，後龍鎮公所日昨舉行記者會，歡迎全國民眾參與，共同走過健康、快樂和愜意的一天，體驗這座濱海小鎮的人文風光。

今年的健走路線長約十公里，起點設在鎮公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，再轉入後方沿著北勢溪親水廊道前進，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，全程約需至二點五小時可完成路程。

廣告 廣告

報名參與健走活動的民眾可在報到時領取集章兌換卡，並在報到時蓋第一個章領取紀念T恤乙件，於中繼站客家圓樓蓋第二章，領取摸彩券乙張，並於返回終點處後龍鎮公所廣場蓋第三個章，集滿三個章，即可兌換「後龍YES券一百元」乙張，民眾可持這張後龍YES券，於十一月十六日及十一月二十三日在後龍夜市進行消費，品味後龍夜市的特色美食。

後龍鎮公所表示，每年的健走活動一開放報名，往往秒殺額滿，今年更是直接送出「紀念Ｔ恤、摸彩券、YES券一百元」，想必會更加搶手，因此把握時間報名成為關鍵。活動總共將開放三千個名額，分為「紙本報名二千名」，可於報名日起至後龍鎮公所一樓大廳索取報名表填寫，「網路報名一千名」，可至「後龍鎮公所」臉書粉專填寫報名連結，報名時間從十一月六日上午八時三十分開始，額滿即止，民眾請擇一報名即可。

鎮長謝清輝表示，健走活動已邁入第十一年，是一個優質的健康運動，每年吸引許多外地遊客前來參與，今年結合「健康運動×夜市振興」模式，旨在活絡經濟，並將後龍鎮的人文風光向外推廣，呼籲大家趕快報名參與這個精彩活動，一同來遊後龍、賞美景、迺夜市，更多資訊請至臉書「後龍鎮公所」粉專搜尋相關資訊。