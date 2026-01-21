徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖

徐乃麟21日主持選美活動。（池宗玲攝）

「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。

他說，當時罹患癌症的母親住院20天，身為獨子的他盡量排空工作陪伴，一肩扛起照顧媽媽的所有；他幫媽媽翻身擦拭、換尿布，空姐老婆汪家璉也常在旁幫忙，「看到媽媽臉上安慰的表情，我很輕柔幫她擦拭處理；我那時也總在想『當她人生即將走到終點，我還能做什麼』。」

廣告 廣告

徐乃麟坦言，如果洪詩是自己的女兒，他一定會很不捨，因此他由衷的佩服洪詩，「我們不知道洪詩的想法，用善良的面向看，她很偉大，她愛他的男人，愛屋及烏」。

另，唐從聖日前提及他2017年錄製《天才衝衝衝》遭到徐乃麟飆罵五字經國罵，事後女兒在學校遭受校園霸凌。徐乃麟昨坦言，不清楚唐從聖近期所講的內容，但他對於當年的「輸不起」事件深感抱歉。

他昨再向唐從聖及其家人致歉，「我只能再次抱歉，當時我一時心直口快，涵養不夠，待人處事修養不夠」。他感嘆的說，他這些年常人前人後的說，不知道當年的自己是更年期還是怎樣，竟然做了最不堪的事情。

這件事9年期間一再被外界提到，徐乃麟正向面對，認為如果人生沒有遇到事情，是不會自我反省的，「這不是壞事，反而更能提醒我，應該要更警惕自己的行為」。