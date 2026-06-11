徐乃麟甘願當「地位最低鏟屎官」 揭媽媽痛心喪犬：比爸爸離世還難過

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徐乃麟11日宣布接下新節目《今天誰帶路》，帶著愛犬西高地白梗「波波」與「曼曼」全台走透透，展現有別於大眾既定印象中「犀利」的他。他透露，多年前就曾想製作寵物節目，這回終於成功圓夢，也揭露私下擔任毛孩專屬鏟屎官溫的一面。

徐乃麟盼望觀眾看見他不同的面相。（圖／東森超視提供）

徐乃麟主持7年的節目《挑戰吧！大神》日前才傳出收攤，不過他隨即宣布接下新節目主持棒。聊到與寵物相處之道，他笑說家人幾乎無時無刻都和狗混再一起，同床共枕，當初是小孩吵著想養狗，沒想到最後全都變成他在照顧，修指甲、清耳朵跟洗澡全部由他一人處理。

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面對愛犬，徐乃麟在鏡頭前是毫無禁忌，還當場示範「擠肛門腺」，感慨道：「我家狗的肛門腺都是我在擠的，因為那個味道很重。養狗其實很麻煩，如果沒有專心、用心，是絕對照顧不好的。」除了分享與愛犬日常，徐乃麟也學習寵物美容，驚訝發現即便已有12年養狗經驗，但原來以前的程序都錯了！

徐乃麟帶著愛犬西高地白梗「波波」與「曼曼」全台走透透。（圖／東森超視提供）

徐乃麟同時想起感傷往事，原來，在波波、曼曼之前，家裡曾領養一隻流浪雪納瑞，離世時媽媽傷心欲絕，甚至和他說：「就連爸爸離世都沒那麼傷心，因為我媽是每天無時無刻的陪伴著牠。」這段經歷，讓徐乃麟更加珍惜與愛犬黏在一起的時光。

《今天誰帶路》11日起，每週四晚間8點官方YouTube頻道上架；12日起，每週五晚間9點30分東森超視33播出。