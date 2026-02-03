徐乃麟綜藝長青樹 因一支洗髮精廣告踏入演藝圈 渴望帶給觀眾歡樂 」【走過演藝路】

長青主持人徐乃麟，節奏掌控強，綜藝辨識度高。（圖／徐乃麟臉書）

記者呂佳恆／專訪

資深藝人徐乃麟心直口快、坦率爽直的主持風格，是外界對他的鮮明印象，當初因為拍了一支洗髮精電視廣告因而踏入演藝圈，連徐乃麟自己都形容，那支廣告是人生的轉捩點，因為正是這支廣告讓徐乃麟有機會橫跨歌壇、戲劇以及主持，如今出道40年，已是演藝圈知名主持人，即便時常快人快語，引發討論，但極高的辨識度以及對於主持的專業，依舊深受觀眾信賴。

徐乃麟坦率爽直的主持風格，深受觀眾信賴。（圖／徐乃麟臉書）

年輕時的徐乃麟外型帥氣，也曾是「瓊瑤小生」。（圖／徐乃麟臉書）

徐乃麟從戲劇轉戰主持 《百戰百勝》開啟主持生涯

「不要讓太太不開心。」徐乃麟剛出道時，曾發過幾張音樂專輯，後來才轉戰戲劇圈，帥氣外型也讓他備受注目，後續接連拍了好幾部瓊瑤系列連續劇，甚至在經典古裝劇《包青天》也能看見他的身影，但對於當時的徐乃麟而言，家庭還是最重要；他說，「那時常會與女演員有曖昧的劇情，太太其實很反對，後來我去大陸拍完瓊瑤劇《婉君》後，隔年就轉戰主持，也就是《百戰百勝》。」

《百戰百勝》是當時全台最受歡迎的節目，徐乃麟與胡瓜、小亮哥的三人默契主持，深受觀眾喜愛，尤其那時還正值電視圈綜藝黃金時期；徐乃麟回憶說，最初只有老三台時，廣告業務非常少，有些節目收視率甚至可以到7或8，但隨著時代差異，現在無論是綜藝節目或台灣電視劇，收視率能有零點幾就已經很了不起。

徐乃麟上胡瓜 YouTube 頻道，兩個人重溫《百戰百勝》趣事。（圖／徐乃麟臉書）

綜藝節目鼎盛時期 孕育家喻戶曉的主持「大哥大姐」

事實上，許多重量級的主持大哥、大姐都是在當時綜藝節目的鼎盛時期奠定了地位，也撐起電視圈的一片江山，不過徐乃麟認為，當時主持人彼此都是相輔相成的；他表示，「我們也沒有特別要塑造什麼主持風格，做節目就是希望能把歡樂帶給大家。」

他提及，「當時主持人比較像是鄰家大哥、大姐的感覺，雖然是在螢光幕前，但卻好像與觀眾朝夕相處，沒有隔閡感。」

《三十歲的日子（原色）》是徐乃麟早期作為歌手時期的作品之一。 （圖／徐乃麟臉書）

第四台如雨後春筍湧現 徐乃麟看到更多表演機會

「此處不留爺自有留爺處。」隨著有線電視的出現，台灣電視生態也跟著有了劇烈改變，觀眾選擇變多、收視率也被分裂，不過看似激烈競爭的環境，徐乃麟則另有看法；他提及，「那時第四台雨後春筍出現，也提供給演藝圈更多工作機會，對於我們當時來說，頻道太多也不是壞處，若這台不要你，還有別台需要你。」

他認為，隨著第四台的出現，也增加了許多不同類型的節目，像益智、歌唱等類別，也不像過往老三台有太多約束。

徐乃麟累積數十年主持功力，節目臨場反應絕佳。（圖／徐乃麟臉書）

面對串流平台崛起 徐乃麟：主持人角色被淡化

以往在影視環境想要成為主持人，得累積一定的臨場反應、觀察力等主持功力，才能扛起節目的靈魂核心，不過現今影視環境，電視、網路等各種串流平台崛起，人人都可以成為明星的時代，專業素養不再是主持人的首要條件；徐乃麟認為，「當一個主持人的主持功力逐漸被淡化、稀釋掉，主持這件事似乎也被認為是很簡單的一件事，甚至在市場上可能也沒有那麼重要。」

他也感嘆說，「第四台的出現讓節目變得多樣化，但當有一個節目做得很好時，其他節目就會如法炮製，這也逐漸變成台灣電視的通病，不過現在電視產業也慢慢式微，做起來的確會更加辛苦。」

徐乃麟認為，現在觀眾更喜歡追求具新鮮感的節目內容。（圖／徐乃麟臉書）

電視節目逐漸流失觀眾 徐乃麟坦言預算是問題

「預算絕對是一個節目最大支持來源。」現今的電視節目逐漸流失觀眾群已是不爭的事實，若內容無法與時俱進，可能也只能被迫轉型，對此，徐乃麟說，「除了預算、爭相模仿的節目型態、購買外來的節目，另一方面，人才也出現斷層，若沒有足夠的專業能力以及突破的決心，很難去製作品質較佳的綜藝節目。」

他也提及，「現在觀眾反而想看的已經不是正經八百的節目內容或設計過的橋段，其實這沒有對錯，只是就會需要更多的新鮮感。」

徐乃麟面對節目各種挑戰，依舊展現專業精神。（圖／徐乃麟臉書）

堅守著綜藝節目核心 徐乃麟：保持幽默感

面對網紅興起，各種串流平台的競爭，徐乃麟則認為，綜藝節目還是要保有幽默感，與觀眾建立情感連結；他分享，「以資深主持人的角度來說，我們一路都是土法煉鋼走過來，沒有腳本，只有基本流程，其餘的就是讓我們自由發揮，如何把節目做到好玩又好笑，就得看我們的臨場機制以及幽默感。」

不過如今也有不少年輕世代的主持人默默耕耘，徐乃麟也建議累積經驗很重要；他表示，「沒有人天生會講話，也沒有人天生主持反應就這麼快，因此沒有去好好磨練，在生活上沒有更多的自我要求，或對社會觀察力不夠，就很難在節目上做更多互動。」

徐乃麟提及，觀眾給予他們主持人的肯定，就是最大的支持。（圖／徐乃麟臉書）

乃哥堅持信念 主持節目只希望讓觀眾暫忘生活壓力

徐乃麟經歷也看著影視產業百態的轉變，一路累積的主持實力，在綜藝界奠定了主持地位，手上節目一個接著一個，不過對於徐乃麟而言，始終堅持唯一的初衷；他感性說：「主持節目最希望能讓觀眾可以放鬆心情，即使節目只有一兩個小時，但能讓他們在面對生活的各種壓力下，暫時忘掉所有的不開心，就是節目的意義。」

此外，他也感謝Yahoo新聞觀眾的一路支持；他提及：「有時在大街小巷碰到一些民眾給予我們的肯定，對我們來說就是最大的支持。」

