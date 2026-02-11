徐乃麟錄影爆氣怒摔手稿 開嗆籃籃：只跳四個八拍就結束？

曾國城（左）和徐乃麟（右）在「吉字遊戲王」遊戲關卡鬥智比反應。（圖／華視提供）

《天才衝衝衝》推出除夕特別節目《神馬攏賀添財衝衝衝》，祝福觀眾馬年都能「大趁錢（台語）」！節目一開場由樂天女孩魅力熱舞揭開序幕，舞蹈後段大學姐籃籃及巫苡萱更驚喜合體，青春甜美的表演瞬間炒熱棚內氣氛。不過，一旁的徐乃麟卻忍不住狠虧籃籃和巫苡萱，只跳四個八拍就結束，未免也「太輕鬆」。

籃籃及巫苡萱合體樂天女孩，一起為《神馬攏賀添財衝衝衝》熱鬧開場。（圖／華視提供）

《神馬攏賀添財衝衝衝》由徐乃麟、曾國城攜手張文綺、徐凱希、巫苡萱及籃籃共同主持，陪伴觀眾度過最歡樂爆笑的圍爐夜。其中「才高八斗」遊戲關卡，藝人需頭頂數顆乒乓球，比拚手、腳及腰部計步器的數量。乃哥隊的美麗本人一開始就被交代不要管球，重點在計步器。而他也使盡全力地抖動全身，累到上氣不接下氣，隊友還連忙上前加油打氣，但徐乃麟瞥了一眼計步器後，竟直接怒摔手稿，氣得直呼：「不要看了！」

《天才衝衝衝》領軍推出除夕特別節目《神馬攏賀添財衝衝衝》。（圖／華視提供）

隨後曾國城與徐乃麟被拱對決，當兩人正在綁計步器、無暇顧及周圍時，眾人立刻圍上在徐乃麟、曾國城頭上放置巨大金元寶，徐乃麟見狀笑說元寶若沒掉，直接加5000分。高到不合理的加成分數讓曾國城直嗆：「那不要動就好了啊！」開始遊戲後，曾國城為了保護金元寶，認真到瞪大雙眼，連眨眼都不敢，但乃哥卻很不安分地頻頻伸手戳城哥，搞得頭上的金元寶直接滾下來。在檢查完兩人的分數後，眾人卻驚訝直呼「不準啦」，而徐乃麟更是只能呆站在原地傻笑。

除了招牌關卡之外，節目更推出由經典故事改編而成的古裝單元。眾藝人紛紛換裝演出短劇，過程中也融入小遊戲，趣味又喜氣。「桃園三結義」由曾國城飾演大哥劉備，許孟哲飾演二哥關羽，張立東則是小弟張飛。過程中張立東頻頻無情置入冷笑話，搞得城哥和許孟哲當場被凍在原地，張立東只好努力圓場，要大家「大過年的較笑咧」。但曾國城卻突然嚇張立東一下，並表示「猜一個公共設施」，最後答案揭曉後，張立東竟忍不住大讚「不愧是我大哥」，然而這寒流級的冷笑話，讓一旁的許孟哲只能無奈表示「我考慮一下要不要結拜」。

更多爆笑、機智的精彩內容就在除夕2月16日晚間八點《神馬攏賀添財衝衝衝》以及初一2月17日晚間八點《天才衝衝衝》，祝賀觀眾馬年吉祥又如意、天天平安健康又溫馨。

