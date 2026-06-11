徐乃麟長壽節目停錄...再接新主持 下海鏡頭前親擠肛門腺
【緯來新聞網】綜藝大哥徐乃麟（乃哥）近期面臨節目大洗牌，由他挑大樑主持長達7年的長壽麻將節目《挑戰吧！大神》，近日傳出無預警停錄的消息，令不少忠實觀眾感到震驚與不捨。不過乃哥隨即轉換跑道，領軍東森超視全新萌寵實境節目《今天誰帶路》，帶著家中的西高地白梗愛犬「波波」與「曼曼」全台走透透。多年前就想製作寵物節目的乃哥，這次不僅順利圓夢，更在節目中完全卸下天王光環，化身毛孩專屬的「低階鏟屎官」，大方展示私下極具反差的柔軟一面。
徐乃麟主持 7 年的《挑戰吧！大神》傳出無預警停錄，但他隨即在全新萌寵節目《今天誰帶路》亮相，帶著兩隻西高地白梗愛犬化身溫柔鏟屎官。（圖／東森超視提供）
聊到與愛犬的相處，乃哥笑認私下根本「人不如狗」，透露當年是小孩吵著要養，最後重擔全落在他一人身上，修指甲、清耳朵、洗澡全都親力親為，甚至晚上睡覺毛孩也全擠在夫妻倆的床上。為了愛犬，乃哥更在鏡頭前毫無顧忌地賣力示範如何「親手擠肛門腺」，他感慨地說：「我家狗的肛門腺都是我在擠的，因為那個味道很重。養狗其實很麻煩，如果沒有專心、用心，是絕對照顧不好的。」
首集節目特別邀請演藝圈的「狗奴代表」史丹利與 GIGI 助陣，協助乃哥幫波波與曼曼洗澡。互動過程中，GIGI 驚訝發現乃哥對狗狗說話的語氣竟然「特別溫柔」，與平時在螢幕上的犀利形象判若兩人，讓乃哥感性回應：「對寵物有愛的人，對家庭基本上不會太差。」即便已有 12 年的資深養狗經驗，乃哥在專業美容教學中仍像個新手般虛心學習，當發現正確的洗澡程序時，還忍不住驚呼：「原來我以前的程序都錯了！」對愛犬的呵護無微不至。
《今天誰帶路》首集邀請史丹利與 GIGI 友情助陣，乃哥坦言狗跟小孩在演藝圈最難駕馭，期盼帶給觀眾最療癒的毛孩互動與正確養育觀念。（圖／東森超視提供）
此外，乃哥也首度揭露了一段家中的感傷往事。在波波與曼曼來到家裡之前，乃哥曾領養過一隻流浪雪納瑞，當狗狗因年邁離世時，乃媽傷心欲絕，甚至痛心地對乃哥說：「就連爸爸離世時，都沒有那麼傷心。」因為乃媽每天無時無刻都與牠相伴。這段深刻的經歷，讓乃哥更珍惜現在與愛犬們黏在一起的每分每秒。他坦言在演藝圈中「狗跟小孩是最難駕馭的」，這對他是一大極限挑戰，但也期盼觀眾能透過新节目看見他截然不同的另一面。
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