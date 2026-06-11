徐乃麟首接萌寵實境！自爆私下「親擠肛門腺」揭母痛失愛犬往事

徐乃麟首接萌寵實境節目《今天誰帶路》。（圖／東森超視提供）





東森全新萌寵實境節目《今天誰帶路》，由知名主持人徐乃麟領軍，帶著愛犬西高地白梗「波波」與「曼曼」全台走透透，探索寵物友善景點。問及接下節目的契機，乃哥透露，多年前就曾想製作寵物節目，這次不僅圓夢，更希望打破大眾對他「犀利」的刻板印象，展現私下柔軟的一面。

節目中，乃哥完全卸下天王光環，化身毛孩專屬鏟屎官。聊到相處方式，他分享：「只要我們有在家，幾乎無時無刻都跟狗混在一起，甚至晚上睡覺也睡在我們的床上。」乃哥坦言，當初小孩吵著養狗，最後卻全變成他在照顧，修指甲、清耳朵跟洗澡全部由他一人處理。

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徐乃麟私下是愛犬「波波」與「曼曼」的專屬鏟屎官。（圖／東森超視提供）

徐乃麟私下是愛犬「波波」與「曼曼」的專屬鏟屎官。（圖／東森超視提供）

為了愛犬，乃哥更在鏡頭前毫無顧忌示範「擠肛門腺」，他感慨地說：「我家狗的肛門腺都是我在擠的，因為那個味道很重。養狗其實很麻煩，如果沒有專心、用心，是絕對照顧不好的。」首集特別邀請演藝圈狗奴代表史丹利與 GIGI助陣，協助乃哥幫波波與曼曼洗澡。互動過程中，GIGI 驚訝發現乃哥對狗狗說話語氣竟然「特別溫柔」，與平時的犀利形象判若兩人。

乃哥感性分享：「對寵物有愛的人，對家庭基本上不會太差」。即便已有 12 年養狗經驗，乃哥在寵物美容教學中，仍虛心學習正確的洗澡程序，驚呼：「原來我以前的程序都錯了！」展現對愛犬無微不至的呵護。此外，乃哥也揭露一段感傷往事。在波波、曼曼之前，家裡曾領養一隻流浪雪納瑞，離世時媽媽傷心欲絕，甚至跟乃哥說：「就連爸爸離世都沒那麼傷心，因為我媽是每天無時無刻的陪伴著牠。」

這段經歷讓乃哥更珍惜現在與愛犬們無時無刻黏在一起的時光。談及拍攝困難，他直言：「演藝圈中，狗跟小孩是最難駕馭的，這對我而言是極大挑戰。」徐乃麟也期盼觀眾透過節目看見他不同面向，同時獲得更正確的養育知識。

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