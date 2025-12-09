徐乃麟：胡瓜效果不好！ 曾國城急幫解釋⋯超怕再失言

徐乃麟、曾國城9日出席記者會，徐乃麟一到場就膽戰心驚表示，「案發現場！我等下會捏曾國城大腿」，曾國城也緊張地表示，「今天問我別人的事我都不會回答」，對於之前兩人被問黃子佼一事失言歷歷在目，製作單位也嚴格控管所有問題，只要跟節目無關，一率大喊，「這題我們不答」。

曾國城、徐乃麟。（圖／小娛樂）

曾國城3月開棚時聊到黃子佼，他當時緩頰表示，表示希望大家留一口飯給對方，因此被炎上，丟了多個代言和主持多年的益智節目《一字千金》，他也多次道歉，卻沒有辦法平息眾怒。因此，今天再度開棚，兩人顯得相當謹慎，工作人員也戒慎恐懼，頻頻出面擋問題。

被問到主持了1000集，主持費是否有漲或被砍，曾國城表示共體時艱，徐乃麟則大喊，「在這個節骨眼上，我們能夠繼續服務已經很開心，延長時段我們也沒有加薪！」曾國城馬上解釋，「我們沒有抱怨喔！我們很懂事！」

至於胡瓜也將入主電視台，是否擔心一哥的位置被搶，徐乃麟急著說：「我不是一哥！」曾國城則突然開始模仿鄭進一。不過他們也透露，胡瓜日前有上節目做宣傳，徐乃麟說：「他效果不好！」曾國城再度出面解釋，「那個遊戲因為比較難發揮。」