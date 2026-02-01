徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下

娛樂中心／黃依婷報導

徐亨近年人生跌落谷底，面臨人生低潮。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。

徐亨過去三度投資失利，累積億元債務。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳延昶發文，首先就是「誤把名氣當成商業實力」，徐亨當年投資「劇組網站」和影視製作，他以為自己在演藝圈有人脈、有專業，轉身做平台一定行。但「演戲」跟「經營平台」是兩碼子事，創業需要的是財務控管、市場分析、流量變現的邏輯，而不是單靠熱情或人情；不過跨行如隔山，「你在某個領域是王者，換個領域可能連當屁都還不夠格」。

廣告 廣告

陳延昶也提到第2個錯誤，就是「槓桿過大，完全沒有防守機制」，從負債幾千萬到變兩億，這絕對是滾雪球的結果，為了補一個洞，去挖更大的洞，最後被高額利息給壓垮，徐亨在投資時，顯然沒有設定停損點，也沒有考慮到如果最壞的情況發生，自己是否承擔得起；藉此示警「投資一定要用賠得掉的錢，如果你拿身家性命去賭一個不確定的未來，那不叫投資，那叫博弈」。

陳延昶點出最後一個錯誤「擴張過快，戰線拉得太長」，徐亨一下拍影視、一下搞網站、一下賣麵食，人的精力有限，資金更是有限，當你什麼都想做的時候，通常什麼都做不好，也切記3點「守住你的本業，不懂的東西別碰」、「永遠要留救命錢」、「誠信是最後的防波堤」；徐亨即便落魄，還有貴人願意借他200萬，這說明他做人還有誠信，但在商場上，我們不能總期待貴人，「最好的防護，就是不要讓自己落入需要求人的境地」。

更多三立新聞網報導

彰化謝家白宮內部曝！謝典林喊「在台北是一般家庭」 秒遭嗆睜眼說瞎話

張文事件後社會安全網破洞補了嗎？作家給答案：「這連署」很重要

2月恐重現「霸王級寒流」？鄭明典揪差別：1現象很不穩定

逛文具店「驚見王世堅玩具」！她曝3隱憂：這不是政治問題

