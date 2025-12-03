徐亨腫瘤引發腦積水 「開刀恐半身不遂」自曝靠1裝置續命

資深演員徐亨在節目透露病況。（圖／翻攝自徐亨臉書、《新聞挖挖哇》YouTube）





資深演員徐亨因投資失利賠了10億，最後欠下2億債務宣告破產，近年因長3cm腦腫瘤引發水腦症，體重一度爆增至100公斤，近日在節目上，更透露因無法開刀切除，只能在頭上裝導流器，藉此來維持生活狀態。

徐亨近日在《新聞挖挖哇》上透露了自己的病況，發現腦腫瘤引發水腦症前，就有走路走不動還會跌倒，時常感覺到頭暈外，整個人還會往右邊傾斜等症狀，一直到一次完全走不動到送醫，才知道是腦瘤引起了水腦症，「阻塞性水腦症的腦水沒辦法排掉，所以我才會走不動，腳都黏在地上走不動。」

不過因為腫瘤位於神經系統，開刀風險極高，為了維持生活狀態，醫生先在徐亨頭上裝上導流器，把腦水引到腹部再隨尿液排出，後來醫生也有研究討論是否要切除腫瘤，但判斷會9成可能影響到顏面神經，也有可能半身不遂，因此還是沒有拿掉，而如今因為壓迫到聽覺神經，導致耳鳴非常嚴重。



