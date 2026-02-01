徐亨負債2億全因這「3大致命錯誤」！486先生全說了
娛樂中心／周孟漢報導
59歲男星徐亨曾憑《意難忘》奪下金鐘最佳男配角，但近年卻接連遭逢人生巨變，投資失利的他，曾坦言慘賠超過10億元並背上2億債務、宣布破產，不料又因腦腫瘤引發水腦症動刀治療，病後的他還一度胖到100公斤。眼看徐亨肩抗沉重經濟壓力，加上病痛侵襲，不禁令電商網紅「486先生」陳延昶有感而發，寫下千字文點出徐亨的「3大致命錯誤」，強調他的「財務結構已經壞掉」。
人生比八點檔還慘！徐亨「欠債2億、破產罹病」
486先生今（1）日透過臉書發文，表示徐亨先生的新聞後，真的覺得很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，欠債兩億、破產、離婚、生病，到現在還要靠貴人救濟才能生活。接著486先生便透露徐亨經歷，「2012年砸重金創立『劇亨通』網站，企圖串連演藝資源與劇組，但因經營不善、回收極慢，資金缺口迅速擴大。同時投資餐飲大腸麵線與各類影視製作，所有投資事業全都虧損。他在2012年宣布破產，隨後經歷了離婚、失業與健康亮紅燈等多重打擊」。
資深男星徐亨不僅投資失利，連身體也出狀況。（圖／翻攝自臉書粉專《徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團》）
名氣不代表商業實力！486先生揭徐亨3大致命傷
短短1年內就宣布破產，486先生認為，這就是最典型的「專業偏誤」，坦言自己經營公司16年來，看過太多人倒下，原因不外乎以下這3個致命錯誤：
1. 誤把「名氣」當成「商業實力」
徐亨當年投資「劇組網站」和影視製作，他以為自己在演藝圈有人脈、有專業，轉身做平台一定行。但「演戲」跟「經營平台」是兩碼子事。創業需要的是財務控管、市場分析、流量變現的邏輯，而不是單靠熱情或人情。486先生提醒，「跨行如隔山。你在某個領域是王者，換個領域可能連當屁都還不夠格」。
486先生揭徐亨3大致命傷。（圖／民視新聞網）
2. 槓桿過大，完全沒有防守機制
從負債幾千萬到變兩億，這絕對是滾雪球的結果。為了補一個洞，去挖更大的洞，最後被高額利息給壓垮。他在投資時，顯然沒有設定停損點，也沒有考慮到如果最壞的情況發生，自己是否承擔得起。486先生提醒，「投資一定要用賠得掉的錢。如果你拿身家性命去賭一個不確定的未來，那不叫投資，那叫博弈」。
3. 擴張過快，戰線拉得太長
他一下拍影視、一下搞網站、一下賣麵食。人的精力有限，資金更是有限。當你什麼都想做的時候，通常什麼都做不好。
不懂的東西千萬別碰！486先生曝經商16年心法
接著486先生便列出3點真心建議，坦言經營公司這麼多年，每天都戰戰兢兢，就是因為深知商譽跟財富累積要一輩子，但「毀掉只要一個念頭」。首先「守住你的本業，不懂的東西別碰」，486先生認為，如果你在某個行業賺到了錢，請務必心存感激並專注。想跨行？先去當學徒、先小規模測試，別一開始就砸大錢。
486先生強調「永遠要留救命錢」。（圖／民視新聞網）
其次，「永遠要留救命錢」，486先生表示「我公司經營到現在，無論營收再好，我也一定會留存足夠的現金儲備。經營者不只要看利潤，更要看現金流」；最後，「誠信是最後的防波堤」，他強調，徐亨即便落魄，還有貴人願意借他兩百萬，這說明他做人還有誠信。「但在商場上，我們不能總期待貴人，最好的防護，就是不要讓自己落入需要求人的境地」。
486先生認為，徐亨不像是在投資，「更像是在用情緒做決策」。（圖／翻攝自臉書粉專《徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團》）
486先生認為，徐亨不像是在投資，「更像是在用情緒做決策」，坦言很多人會把創業包裝成理想，但現實是現金流與回收期，「他的投資回收極慢、資金缺口擴大，這通常不是單一專案失敗，而是一直用新案去補舊洞，越補越大，最後利息與周轉把人壓死。這不是不努力，是財務結構已經壞掉」。
腳踏實地才是捷徑！486先生示警：資本市場前我們都是學生
486先生強調，「名氣不是商業能力，但更殘酷的是 名氣會放大錯覺，一般人跨界失敗，頂多賠一筆學費。名人跨界失敗，常常是因為周圍的人不敢講真話，甚至反過來迎合你，讓你以為每個決策都對。結果不是沒有市場，而是沒有人敢把市場的真相講給你聽」，並在文末示警，「腳踏實地、按部就班才是捷徑，法律紅線不能踩，財務紅線更不能跨。別以為你是天才，在資本市場面前，我們都只是學生，我這樣說你同不同意？」。
原文出處：徐亨負債2億全因這「3大致命錯誤」！486寫千字文急示警：財務結構已壞掉
