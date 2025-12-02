徐亨長腦瘤靠「1裝置」維生！親揭不去中國發展真相

娛樂中心／周孟漢報導



出道45年、曾憑《意難忘》奪下金鐘最佳男配角的59歲男星徐亨，雖然過去演藝事業相當成功，但近年卻屢屢滑鐵盧，不僅投資失利、慘賠超過10億元，還背上2億債務宣布破產；除了金錢外，徐亨的身體也出現不小狀況，腦部長了長達3公分的腫瘤，進而引發水腦症，目前最新病況曝光，他透露自己大腦裝了「1裝置」來導流腦水，並揭露自己不去中國發展的真相。





59歲徐亨長3cm腦瘤靠「1裝置維生」掀開嚇壞全場！親揭「不去中國發展」真相

資深男星徐亨不僅投資失利，連身體也出狀況。（圖／翻攝自臉書粉專《徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團》）

廣告 廣告





資深男星徐亨近日上節目《新聞挖挖哇》談及自身狀況，被問到健康問題，他表示當時連走都走不動，一直跌倒、頭暈、想睡，甚至開車時還會睡著引起車禍，是之後某次完全走不動、昏倒，才趕快送醫院檢查，之後就發現頭腦長了1顆長達3公分的腫瘤。

59歲徐亨長3cm腦瘤靠「1裝置維生」掀開嚇壞全場！親揭「不去中國發展」真相

徐亨透露某天完全走不動、昏倒後送醫檢查，才發現頭腦長了1顆3公分的腫瘤。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞挖挖哇！》）





徐亨指出，雖然這腫瘤是良性腫瘤，但也引起了水腦症，因此腦水無法排出，之後水腦又去壓到神經，進一步導致他無法走路，之後更透露自己頭上裝了導流器，將腦水引流到腹部，並隨著尿液排出；至於為何不手術將腫瘤切除？他則表示因為腫瘤長在神經系統，有90％機率會影響到顏面神經，甚至半身不遂，因此他不敢貿然開刀，正因如此，腫瘤還在他的聽神經上，現在仍有嚴重的耳鳴狀況。

59歲徐亨長3cm腦瘤靠「1裝置維生」掀開嚇壞全場！親揭「不去中國發展」真相

徐亨透露自己頭部裝了導流器，將腦水引流到腹部，並隨著尿液排出。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞挖挖哇！》）





談起債務問題，徐亨表示，其實自己還得很慢，認為這些債主對他很好，知道他生病後也不給予壓力，讓他感到十分感激。眼看債務卡關，主持人鄭弘儀也好奇「會不會想去中國發展？」他則無奈表示「以前有時機去的時候沒去，所以現在去根本來不及了」，坦言「已經晚了，它（中國）那邊已經太多人了」。

59歲徐亨長3cm腦瘤靠「1裝置維生」掀開嚇壞全場！親揭「不去中國發展」真相

徐亨被問到是否要去中國發展，他坦言「已經晚了」。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞挖挖哇！》）





原文出處：59歲徐亨長3cm腦瘤靠「1裝置維生」掀開嚇壞全場！親揭「不去中國發展」真相

更多民視新聞報導

《好運來》洪毛三度病危通知！暴瘦15公斤近況曝

中國1女星爆「被獻祭已離世」！臉遭人焚燒全被拍

陳百祥喊「台灣會被統一」！嗆高市早苗：把日本滅掉

