徐亨驚曝媽媽過世！獨自治療腦瘤「破百公斤又憔悴暴瘦」悲嘆：活得好累

記者趙浩雲／台北報導

徐亨之前因為吃藥爆肥，過了7個多月後消瘦不少。（圖／翻攝自臉書）

58歲資深演員徐亨以精湛演技深受觀眾喜愛，過去曾拿下金鐘獎肯定，然而近年命運多舛，不僅投資失利背上超過2億元債務，還罹患腦瘤動手術，體重一度飆到100公斤，更在兩年前與妻子離婚、與家人失聯。今（12）日他在社群發文，再度透露母親已經往生，感嘆「人生所有最坎坷的事都被我碰到了」，讓粉絲心疼不已。

徐亨在貼文中寫道：「我經歷了破產、破病、離婚（淨身出戶）、母親往生了！人生所有最坎坷的事都被我碰到了！」他坦言，目前「活著的意義，只剩努力還債」，但讓他更感無奈的是，「我最熱愛的演藝工作，完全沒通告，已經好久沒有演藝工作了……」

徐亨發文感嘆活得好累，演藝圈沒有他的工作。（圖／翻攝自臉書）

他也直言，演藝環境的變化讓他感受到巨大壓力：「現在是全面性的網路自媒體時代，網紅賺的都比藝人多，廣告大量湧入網路，時代真的變了！」面對生計困境，他坦承仍在努力找尋出路，「我也是一直到處在找生存的辦法，這年頭要生存，真的是全面性的不容易！」

徐亨以一句「活得好累，但是又何奈，只能一直為自己加油打氣，努力地活著，加油吧！」向自己喊話，近況曝光讓不少粉絲相當擔憂，盼他早日走出低谷、重返舞台。

