徐亨「昔欠2億」自爆0通告！債主竟是女星現身了

娛樂中心／綜合報導

59歲男星徐亨曾憑《意難忘》奪下金鐘最佳男配角，但近年卻接連遭逢人生巨變，投資失利的他，曾坦言慘賠超過10億元並背上2億債務、宣布破產。他2025年宣布離婚「淨身出戶」，之後又因腦腫瘤引發水腦症動刀治療，病後的他還一度胖到100公斤。肩抗沉重經濟壓力的他，日前宣布找到工作，合作對象身分曝光，沒想到竟是徐亨的債主之一。截至目前，徐亨還欠對方兩百多萬元；至於後續還款計劃，徐亨與合作對象兼債主同框現身時透露，後續會以「抵債兼合作」還款。

廣告 廣告

徐亨過去曾在臉書發文感性寫下，自己這幾年經歷「破產、破病、離婚（淨身出戶）、母親往生」，他感嘆命運一次把所有打擊都落在他身上，如今生活的意義只剩下「努力還債」，他當時還坦言很久沒有演藝工作了「我最熱愛的演藝工作，現在完全沒通告」。而據《三立新聞網》報導，徐亨近日找到工作了，創作歌手棠星琪找上他擔任自己三支MV的導演。值得一提的是，兩人不僅是合作夥伴關係，棠星琪竟是徐亨的債主，兩人認識的5、6年期間，徐亨陸續向棠星琪借款，金額目前累積超過兩百萬元。





徐亨昔欠2億「2百萬債主現身」竟是女星！親揭真實關係「還款進度」曝

創作歌手棠星琪（左）邀請徐亨（右）擔任自己三支MV的導演。（圖／翻攝自臉書@徐亨、臉書@棠星琪）





棠星琪透露，兩人認識的第二天徐亨就開始向她借錢，第一筆就借了四萬元，之後陸續增加到十萬、二十萬。棠星琪也坦言，自己一度覺得徐亨的手法「很像詐騙」，但仍選擇相信對方，她認為對方身為影帝願意低頭求助，自己在能力範圍內應該伸出援手。她透露，徐亨不僅留下書面借據、拍攝影片存證，甚至還提供身分證字號給她，並承諾若未還款「任她處理」。她也直言，即使最終無法全數討回款項，也願意承擔風險，她說「還不出來我也認了，我希望他可以比之前更好」。

徐亨昔欠2億「2百萬債主現身」竟是女星！親揭真實關係「還款進度」曝

徐亨腦腫瘤引發水腦症動刀治療，體重一度暴增到100公斤。（圖／翻攝自徐亨@臉書）





原文出處：徐亨昔欠2億「2百萬債主現身」竟是女星！親揭真實關係「還款進度」曝

更多民視新聞報導

女神「爆偷吃人夫」被告！她曝「歌王婚變」線索說了

中配「恩綺」遭中共警帶走！國台辦「被追問」卡頓了

看好台積電站上2千元！她曝1時間：勇敢買進

