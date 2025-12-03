徐亨3公分腦瘤摘除恐半身不遂！裝儀器續命 曝未赴大陸發展關鍵

徐亨道出未赴大陸發展的原因。（圖／羅永銘攝）

資深藝人徐亨曾以《意難忘》拿下金鐘男配角獎，當年風光一時，沒想到13年前投資失敗，負債高達2億元，如今，健康狀況也亮起紅燈，腦中長出3公分腫瘤，引發水腦症，他近來上節目《新聞挖挖哇》除了分享最新病況，也道出未赴大陸發展的原因。

徐亨在節目《新聞挖挖哇》由於走路常跌倒，還出現頭暈、昏昏欲睡等症狀，某次開車還不小心睡著發生擦撞，還好沒有釀成大禍，某次昏倒送醫，檢查出腦部有顆3公分左右的腦瘤，雖然腫瘤屬於良性，不過位置卡在聽神經系統上，引發水腦症，導致腦水無法順利除，無法順利行走，便緊急開刀，並在頭部裝置導流器，把腦水引到腹部再隨尿液排出。

徐亨表示有跟醫生討論是否要開刀把腫瘤拿掉，不過有90%機率會影響到顏面神經，嚴重還可能造成半身不遂，後遺症相當嚴重，讓他不敢貿然動刀，導致現在飽受耳鳴之苦。

徐亨雖然積欠大筆債務，不過債主考量到他目前身體狀況，決定不給壓力，讓他慢慢償還，被主持人問及是否想到大陸發展，他表示過去台灣許多戲劇都在那邊播出，是前往發展的最佳時機，不過當時沒有好好把握住，目前市場幾乎已經飽合，就算過去也沒有太多機會。

徐亨腦中長出3公分腫瘤，引發水腦症。（圖／羅永銘攝）

