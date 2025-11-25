徐佑典接受澳媒專訪 籲挺台加入AUKUS第二支柱

（中央社記者丘德真雪梨25日專電）駐澳大利亞代表處處長徐佑典接受當地媒體訪問時呼籲，澳洲政府應該將台灣納入AUKUS「第二支柱」，提升人工智慧、量子運算等尖端科技實力，同時警惕中國在太平洋地區的脅迫行徑及軍事活動。

澳洲金融評論報（AFR）24日刊登徐佑典專訪報導，標題為「台灣要求加入AUKUS，並針對中國脅迫行徑提出警告」（Taiwan asks to join AUKUS, warns on China coercion）。

廣告 廣告

徐佑典在報導中指出，台灣政府已表示有意加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的「第二支柱」計劃（Pillar II）。他提到台灣在人工智慧、量子運算等尖端科技領域均具有高度實力，以台灣的強勁生產力，要是加入AUKUS「第二支柱」計劃，將有助AUKUS夥伴國進一步提升國防科技。

報導提到，台灣無意取得AUKUS「第一支柱」所承諾建造的核動力潛艦；事實上，台灣才完成第一艘自製柴電潛艦下水測試。

報導指出，按照AUKUS「第二支柱」計劃，澳洲、英國和美國將共同加速發展量子運算、人工智慧、水下作戰、極音速飛彈等先進技術；對此，日本、紐西蘭及加拿大等國均曾表示有意加入有關計劃。

澳洲智庫「洛伊研究所」（Lowy Institute）非常駐研究員派克（Jennifer Parker）向澳洲金融評論報指出，雖然澳洲和英國政府均不認為AUKUS可以開放他國加入，但並不代表他國不能針對特定領域與AUKUS合作；「第二支柱」未來可以和具備特定技術能力的其他國家進行更廣泛合作。

派克提醒，由於澳洲顧及「一中政策」，而且未在台北派駐武官，因此台灣加入「第二支柱」的想法可能不切實際。

派克認為，台灣與澳洲可以採取其他合作方式，以便創造類似「第二支柱」的效益；例如，不妨推動台灣與澳洲民間在國防產業方面展開合作，台、澳雙方將可以互相學習，進而使澳洲在AUKUS「第二支柱」的工作受益。

徐佑典表示，盟友國家協助台灣的最佳方式，就是加強嚇阻、在國際場合強調台海和平穩定之重要性，以及盟友國家須增強自身國防實力。

徐佑典提到，有些台灣民眾過去認為，只要能與中國好好相處，就不需要花大筆預算在國防支出；但多年下來，台灣已經清楚體會到，即使有意願與中國合作或溝通，要是台灣不強化自身國防能力的話，就過於天真了。

報導提到，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）就台灣有意加入「第二支柱」一事不予置評。（編輯：唐聲揚）1141125