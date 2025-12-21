徐佳瑩喜收生日「神禮」 41歲許願明年將有好消息

徐佳瑩20日迎接41歲生日。亞神音樂提供

徐佳瑩（LaLa）今年行程滿檔、成果豐收，不僅完成出道以來場次最多的「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，27場演出全數圓滿落幕，更首度將舞台帶到澳洲，寫下音樂生涯新里程碑。回顧這一年，她直言「非常充實」，在一個目標完成後，立刻投入下一個階段，持續向前邁進。

昨（20日）迎來生日的徐佳瑩依舊工作不停，一天連場2場企業尾牙。因〈身騎白馬〉深受喜愛，她成為企業邁向馬年的尾牙與春酒熱門人選。忙碌之餘，她也迎來好消息，《心裡學》2025專屬特製維納斯白膠盤預購突破萬張，並於生日當天正式發行。為了回饋歌迷，徐佳瑩特地花了四天時間，親筆簽署上萬張封面，誠意十足。

生日當天，工作夥伴驚喜準備蛋糕為她慶生，讓她感動不已，所屬亞神音樂也貼心送上一台全新電腦。她透露，自己用來寫歌的舊電腦已陪伴整整10年，近期效能明顯下降，正考慮汰換，公司得知後即送上新機，讓她笑說「剛好可以繼續安心寫歌」。

展望未來，徐佳瑩也在生日許下心願，除了期盼大家健康平安，更正式宣布明年確定推出全新專輯。距離上一張作品《給》已三年半，這一年累積的工作與生活體驗，成為她創作的重要養分。她透露目前歌曲已完成大半，明年將進入製作期，並開心表示：「新專輯一定會在明年與大家見面。」

