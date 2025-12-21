徐佳瑩生日願平安 透露明年將發新專輯

記者周毓洵／臺北報導

歌手徐佳瑩昨（20）日迎來生日，行程卻依舊滿檔，不僅一連跑了兩場尾牙，還在工作空檔驚喜慶生。她對著蛋糕許下願望，第一希望大家健康平安，第二則是「明年可以做出好聽的新專輯」，也親口證實新專輯確定正在準備中，讓歌迷提前收到最好的生日禮物。

2025年對徐佳瑩來說格外充實，她剛完成27場《變得有些奢侈的事》巡迴演唱會，不但是出道以來場次最多的一次，還首度唱進澳洲。巡演結束後隨即投入創作，10月更在高雄流行音樂中心完成首次unplugged演唱會，行程滿檔卻樂在其中。

廣告 廣告

徐佳瑩生日當天，工作夥伴趁空檔偷偷準備蛋糕，讓她又驚又喜，所屬亞神音樂更貼心送上一台全新電腦。徐佳瑩笑說，自己寫歌用的電腦已經服役整整10年，最近慢到快「罷工」，沒想到公司默默注意到，直接幫她升級設備，讓她直呼感動。

除了演出與慶生，徐佳瑩也把心意回饋給歌迷。《心裡學》2025專屬特製維納斯白膠盤預購突破萬張，並在生日當天正式發行。她花了四天時間親自簽完上萬張封面，還加碼送出2026年月曆。她笑說雖然簽到手痠，卻一點也不覺得累，反而有種久違的成就感，甚至偷偷簽了兩張「特別騎縫版」，期待幸運歌迷發現。

回顧這一年，徐佳瑩形容自己像是完成一個目標就立刻往下一個前進。距離上一張專輯《給》已經3年半，累積了一整年的工作與生活經驗，也成為創作的養分。她透露，目前歌曲已經寫得差不多，明年將正式進入專輯製作期，「可以很肯定地說，新專輯明年一定會跟大家見面。」

徐佳瑩回顧2025年收穫滿滿，新專輯已進入倒數準備中。（亞神音樂提供）

徐佳瑩生日忙工作，對著蛋糕許願大家平安並預告明年發片。（亞神音樂提供）