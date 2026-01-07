徐佳瑩被好友孩子萌到！封肚2年 突宣告「我要再生一個」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

歌手徐佳瑩與比爾賈於2018年結婚，婚後育有一子一女，湊成好字，去年她忙於「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，一共完成27場巡演，刷新出道以來的紀錄，還首次唱進歐洲。近日徐佳瑩在陳星翰分享孩子影片的貼文底下，宣告要再生一胎，引起討論。

陳星翰在IG分享育兒日常影片，影片中是孩子童言童語地對著鏡頭說話，脖子上還掛著口水巾，睜著一雙圓圓的大眼，玩著奶瓶，而咿咿呀呀的嘴形，則是被陳星翰後製成唱歌的模樣，非常俏皮、逗趣，超萌的模樣驚喜釣出好友徐佳瑩在貼文底下留言回應：「我要再生一個。」

這則留言還被陳星翰設為置頂留言，對此，陳星翰也回應徐佳瑩：「一言既出。」立即引起討論，事實上，徐佳瑩每次懷孕、生產都會以幽默的方式在社群媒體發文，在2023年的金曲獎上接受訪問時，更直言「已封肚」，如今突然宣告要再生，也掀起粉絲的關注。

