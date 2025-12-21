徐佳瑩迎41歲喜收2禮 鬆口曝新專輯計畫

LaLa徐佳瑩喜迎41歲生日。（亞神音樂提供）

天后 LaLa徐佳瑩「變得有些奢侈的」巡迴演唱會日前圓滿落幕，全程共舉辦 27 場演出，不僅創下她出道以來最多場次紀錄，更首度唱進澳洲，一口氣刷新兩項個人里程碑，為歌唱生涯寫下重要篇章。

20 日迎來41歲生日的徐佳瑩，行程依舊滿檔，當天連趕兩場尾牙活動。工作夥伴趁空檔驚喜端出蛋糕為她慶生，讓她又驚又喜；唱片公司亞神音樂也貼心送上全新電腦作為生日禮物，讓她開心直呼「正是最需要的」。

徐佳瑩笑說，自己寫歌用的電腦已經服役整整10年，近期速度明顯變慢，許多程式甚至無法更新，原本正在考慮是否該汰換，沒想到公司早已默默準備好驚喜。她也趁生日向歌迷許下心願：「第一是大家都能健康平安，第二是明年可以做出好聽的新專輯。」同時也正式透露，明年確定將推出全新專輯。

回顧 2025 年，徐佳瑩形容自己過得相當充實。上半年投入巡演，8 月首度前進澳洲開唱，10 月則站上高流舉辦人生第一場 unplugged 演唱會。她表示，演唱會結束後隨即進入創作期，「完成一個目標後，又立刻投入下一個，感覺一直在前進。」

距離上一張專輯《給》發行已經 3 年半，歌迷對新作品的期待不斷累積，而這一年來的工作與生活體驗，也成為她創作的重要養分。徐佳瑩透露，新專輯雛型已逐漸成形，創作進度相當順利，「歌幾乎都寫好了，明年會正式進入製作期，可以很肯定地說，新專輯明年一定很有機會跟大家見面。」

除了生日蛋糕與禮物，徐佳瑩的專輯《心裡學》2025 專屬特製「維納斯白膠盤」也選在生日當天正式發行。她特地花了四天時間，親筆簽下上萬張封面回饋歌迷，甚至頑皮地在其中兩張簽了「特別騎縫版」，簽名橫跨封面與封底，讓她也忍不住好奇，究竟會是哪兩位幸運歌迷收藏到這份驚喜。

