徐佳瑩迎41歲 新專輯明年可望誕生

徐佳瑩「變得有些奢侈的」巡迴演唱會日前圓滿落幕，全程共舉辦27場演出，不僅創下她出道以來最多場次紀錄，更首度唱進澳洲，一口氣刷新兩項個人里程碑，為歌唱生涯寫下重要篇章。

喜上加喜的是，徐佳瑩20日迎來41歲生日，當天工作夥伴趁空檔驚喜端出蛋糕為她慶生，讓她又驚又喜；唱片公司也貼心送上電腦作為生日禮物，讓她開心直呼「正是最需要的」。她也趁生日向歌迷許下心願：「第一是大家都能健康平安，第二是明年可以做出好聽的新專輯。」同時宣布明年將推出全新專輯。

距離上一張專輯《給》發行已經3年半，徐佳瑩透露，新專輯雛型已逐漸成形，創作進度相當順利，「歌幾乎都寫好了，明年會正式進入製作期，可以很肯定地說，新專輯明年一定很有機會跟大家見面。」