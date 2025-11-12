徐佳青稱星國將列涉中「長臂管轄」警示國 遭王定宇指不宜後收回

民進黨立委王定宇（左）2025.11.12在立法院外交及國防委員會質詢僑委會委員長徐佳青（右），指徐臆測新加坡將列入中國「長臂管轄」警示國範圍言論不當，徐佳青隨後表示收回自己言論。郭宏章攝



中國企圖對台「長臂管轄」、對民進黨立委沈伯洋發布通緝，引發關切，僑務委員會委員長徐佳青在答覆立委林楚茵質詢時表示，未來新加坡可能會被列爲警示國家，但立委王定宇質疑這是不是國安團隊的研判，徐佳青表示，是自己的研判，王定宇認為徐佳青身為部長級官員，就對外事務不可自行判斷，會引起風波，而且這也中了中共製造台灣心理恫嚇的計謀，徐佳青立刻表示收回自己之前所說言論，會後徐佳青也再度向王定宇致謝，讓她有有機會收回爭議言論。

廣告 廣告

僑務委員會委員長徐佳青今天上午與副委員長李妍慧前往立法院進行業務報告，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時問到，亞洲台商聯合總會第33屆第2次理監事會議今年12/08將在新加坡舉行，因為2024年亞洲台商聯合總會在越南舉行活動，當時就遭到中國打壓，導致徐佳青無法出席，連立法院副院長江啟臣也無法成行。由於10月下旬新加坡總理黃循財與中國總理李強見面，黃循財特別發表新加坡奉行明確而一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立的言論，且中國「長臂管轄」再升級，問徐佳青本次亞洲台商聯合總會的會議是否會受到中國影響？徐佳青能否出席會議？

民進黨立委林楚茵2025.11.12質詢僑委會委員長徐佳青，關於普發現金以及世界台商聯合總會12月於新加坡開會是否遭到中國阻擾。郭宏章攝

徐佳青說，根據自己目前了解，因為事實上新加坡是免簽國，台灣民眾若私人身份當然可以隨時進出，「但我們是公務行程，但我們總是要取得不只是默契，而是官方的同意。不瞞委員，近期已經去向駐新加坡代表處接洽了，得到的訊息不是太樂觀。這也跟新加坡一貫的立場有主要的關係。」

徐佳青也說，目前為止，新加坡是認為該國是以華裔為主的移民國家，所以他們認為僑委會去該國會有一些影響，會影響他們僑民的認知，所以他是以這個理由來拒絕僑委會任何官員、不只是委員長而已，任何官員都不能出訪新加坡。

廣告 廣告

林楚茵續問，過去包括王定宇等立委也辦過出國考察，但近期外交國防會委員沈伯洋遭到中國列為「長臂管轄」對象，甚至於新加坡是跟中國有簽訂引渡協定，要求僑委會等單位密切關注。

徐佳青則回應，「其實我們都有在關注各國發展趨勢，所以有提醒僑民過境或者是轉機，甚至在哪些地方與國家都要高度注意，尤其是僑委會榮譽職人員，避免被標示，或被列為「長臂管轄」範圍，會受到中國的干擾跟風險，這部分都有高度提醒。

僑委會委員長徐佳青（背對鏡頭）2025.11.12向民進黨立委王定宇（中）致謝，感謝王定宇在質詢時給徐佳青收回言論的機會。郭宏章攝

會議主席王定宇也詢問徐佳青，「新加坡不在警示範圍內吧？」，徐佳青回應：「未來可能也要警示了？」王定宇又問徐：「確定？這個是大事情喔！」徐佳青還說：「這個就請新加坡代表處要…」王定宇打斷說：「就目前來講，新加坡不在警示範圍內，若委員長預測未來會列入警示範圍內，後面會把它變頭條喔！那是大事，不是小事。」惹得徐佳青與林楚茵都尷尬的笑。

但王定宇在隨後質詢徐佳青，提醒她預測新加坡列入中國「長臂管轄」警示範圍內的說法不宜。

王定宇嚴肅的問徐佳青，剛才回答林楚茵質詢時預測新加坡未來列入中國「長臂管轄」警示範圍內，是個人判斷，還是整個國安會議的確認？

徐佳青說明，若以沈伯洋為例，認為他會提高風險，但王定宇認為徐佳青沒聽懂問題，再度詢問你剛才說的風險是來自個人的判斷，還是國安團隊的判斷？徐答說「我個人的判斷」。

王定宇說「不能這樣子，強烈建議你不能這樣。這是對外事務，不是你的職權，你怎麼可以個人判斷呢？在國會裡可以這樣判斷嗎？這會引起事情的。」

徐佳青神情嚴肅、頻點頭答是。王定宇說「我也可以個人判斷，因為我只是個民意代表，你是政府官員的一部分，剛才那事情會引起風波，因為新加坡到目前爲止並沒有列入警示，對多數國家並沒有列入警示。」

王定宇強調：「不要自己嚇自己！我們都有自己嚇自己，讓中國的長臂管轄，形成了心裡恫嚇的作用，中計了！」

徐佳青解釋，有一位曾任香港前政黨領袖的民運人士，由美國搭機前往新加坡卻遭原機遣返，也是有中國介入的痕跡在裡面。但王定宇說這情況不同。

王定宇說，「這差異在於新加坡受中國影響，會禁止一些人入境， 跟進去你可能被逮捕、解送中國，那距離差很遠，這東西要嚴謹。」王定宇也指出，我們不喜歡黃循財與中方會談後發布的言論，外交部也嚴正抗議。但是「當我們指涉某一國，影響的是商務、旅遊、政治等很多方面的往來，這不能基於個人的臆測或判斷，這是一個國家的態度。」聽完王定宇的嚴肅提醒，徐佳青連忙說：「我收回我剛剛說的訊息。」

當我們指涉某一國，影響的是商務、旅遊、政治等很多方面的往來，這不能基於個人的臆測或判斷，這是一個國家的態度。」徐佳青連忙說：「我收回我剛剛說的訊息。」

王定宇也建議徐佳青收回臆測的言論，「你收回是個好的態度。」因為個人感覺猜測哪個國家有風險，跟國家正式的研判不一樣。「你是政府部長級的官員，這是一個涉外事務。」王定宇強調。

而今天上午會議結束後，徐佳青也再度走向王定宇拱手行禮表達感謝，讓她有機會收回言論，避免造成更大風波。

更多太報報導

中共要抓捕沈伯洋 邱垂正批：對台灣民眾的集體脅迫

中國嗆全球追捕沈伯洋！賴清德：韓國瑜應站出來 率跨黨派立委聲援

央視揚言抓捕 沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪 全世界多少人要被通緝？