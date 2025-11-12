徐佳青：新加坡拒僑委會官員前往 恐缺席亞總會議

（中央社記者楊堯茹台北12日電）亞洲台灣商會聯合總會理監事會議將於新加坡舉辦，僑委會委員長徐佳青今天表示，已請新加坡代表處接洽出訪事宜，但並不樂觀，新加坡方擔心僑委會影響僑民認知，拒絕僑委會官員前往新加坡。

立法院外交及國防委員會邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時關切，世界台灣商會聯合總會去年在越南舉行活動，遭到中國向越南施壓干擾，導致徐佳青無法出席。亞洲台灣商會聯合總會理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，徐佳青是否能成行。

徐佳青答詢時表示，雖然新加坡是免簽國，但公務行程仍需官方同意。近期已與新加坡代表處接洽相關事宜，「得到的訊息不是太樂觀」，這與新加坡一貫立場有主要關係。

徐佳青進一步說明，新加坡自認是華裔移民為主國家，「認為僑委會去會有一些影響僑民的認知」，對方以此理由拒絕僑委會任何官員前往訪問，不只是委員長。

林楚茵指出，外委會常排定海外考察，中國長臂管轄升級情況下，中國與新加坡有簽署引渡協定，僑委會等相關部會都需關注。

徐佳青強調，一直都有密切關注各國發展局勢，並提醒僑民過境、轉機要高度注意，尤其是僑委會榮譽職人員恐被列為長臂管轄範圍內。（編輯：蘇志宗）1141112