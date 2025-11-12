徐佳青：新加坡未來可能列警示國、沈伯洋去有風險

僑委會委員長徐佳青在立院外交及國防委員會備詢。(資料照） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於中國可能長臂管轄，僑委會委員長徐佳青今(12)日在立法院備詢預告，新加坡未來可能會被列為警示範圍之內。例如，沈伯洋可能會有風險。她還透露，由於新加坡是移民國家，對於僑委會到當地有意見，因此，所有僑委會的官員都不能入境。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會委員長備詢。

對於亞洲台灣商會12月將在新加坡舉辦年會，民進黨立委林楚茵質詢時詢問，徐佳青去得成嗎？徐佳青說，根據她目前瞭解，因為新加坡是免簽國，私人身分隨時可以進出，但因為她是以公務行程，所以總是要取得出訪國的同意。他們有去跟新加坡處接洽，得到的訊息不是太樂觀。這也跟新加坡一貫的立場有關係。新加坡是個移民國家，認為，他們對於僑委會去對他們有些影響，會影響他們僑民的認知。是以這個理由來拒絕僑委會的任何官員，不只是委員長而已，都不能出訪新加坡。

林楚茵說，中國跟新加坡簽引渡協定。對於中國長臂管轄，應該密切關切。

徐佳青則說，他們都有關注各國發展局勢，所以，提醒僑民說，過境或轉機，甚至在哪些地方都要高度關注。

主席王定宇則詢問，「新加坡不在警示範圍內吧？」徐佳青則說，「未來可能也要警示吧」。王定宇還追問，「確定？這個是大事情。」徐佳青則說，「這個就要請新加坡的代表.....(王：就目前為止，新加坡不在警示範圍內？）目前沒有，目前沒有。」

對於新加坡被列入警示，徐佳青接著接受國民黨立委徐巧芯質詢時說，「倒不是一般人物都會被列入警示，是特定人士會被列入警示，比方說，沈委員可能會有風險。(徐：所以他之後就不能去新加坡了？）是，是這個意思。」

