徐凱希昔租屋吃悶虧！遭房東索違約金 庾澄慶傻眼：在耍賴

藝人徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，及旅遊作家馬繼康等人，日前一同參與哈林庾澄慶主持的益智節目《哈！真相大白了》。其中，徐凱希看到題目「租屋若不超過1年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」時，分享曾與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」

徐凱希擁有亮麗外型。（圖／翻攝自徐凱希臉書）

巫苡萱（左）與徐凱希（右）在《哈！真相大白了》分享租屋的經驗談。（圖／公視提供）

徐凱希提及自己過去租屋經驗談，表示「當時約還沒滿，但因為我可能需要到外地、想要退租」，房東最早也爽快答應她「那我們就講好，妳就不用再付違約金」；豈料房東後來反悔，徐凱希還向對方反映「你不是答應我？」，卻被房東一句話堵回來說「那妳有證據嗎？」

徐凱希一開始認為按節目出題所敘述「口頭約定應該是不行的」，也嘟嘴無奈表示，因為與房東溝通時沒留下任何文字訊息紀錄，「所以我就還是付了違約金」，哈林聽了也皺眉說「但妳好像也不能怎樣」。

阿布認為契約精神應當建立在互相保障基礎上，也提到「譬如房東口頭答應這1年不收管理費，但等對方簽好約，才說管理費要房客付，雖然契約沒提，但房東你講了就應該要照做」，認為一切應依照契約精神履行。

徐凱希（左３）透露曾吃悶虧付給房東違約金。（圖／公視提供）

這道題目5位來賓都選擇「╳」，答案公布竟僅有選「○」的阿布是正解！讓吃過悶虧的徐凱希睜大眼直呼「怎麼可能？」原本沒把握的阿布也驚聲尖笑，哈林看了問說「都不知道你是驚喜還是驚嚇了」，神奇答對的阿布笑說「兩者皆有！」

