徐凱希曾把粉絲叫成「滅火器」今年雪恥 FEniX跟台下鬥嘴：打亂我節奏了

FEniX連續兩年在台南跨年。翻攝TVBS NEWS YouTube

「2026 台南好 Young 跨年晚會」今（31日）晚在永華市政中心西側廣場舉行，現場氣氛非常熱烈。去年主持人徐凱希在介紹男團 FEniX 時，不小心將粉絲名稱「救火隊」喊成「滅火器」，引發網路熱議。今年她再次接下主持棒，特別在 FEniX 出場前強調自己要雪恥。她在介紹時清楚地大喊：「現場所有救火隊的朋友準備好了沒？讓我們用最熱烈的掌聲歡迎最火辣的國際男團：FEniX。」成功完成任務。

在地成員承隆用台語熱情打招呼

FEniX 近期剛發行第三張專輯，他們首先帶來歌曲〈Iceberg〉，隨後與現場觀眾互動。在台南出生的成員承隆特地用親切的台語向大家自我介紹：「哈囉台南，挖洗在地誒承隆。」峻廷也開心分享，能連續兩年來到台南跨年感覺非常棒。家齊則在一旁大聲感謝台南。峻廷接著感性問候台下觀眾，祝福大家無論過去一年過得好不好，迎接新的一年都會過得更好。接著，他們帶來第二首歌曲〈陷洞〉，引發現場「救火隊」不斷尖叫。

FEniX陳峻廷與粉絲鬥嘴。翻攝TVBS NEWS YouTube

峻廷與粉絲幽默鬥嘴逗樂全場

在演唱完〈陷洞〉後，成員峻廷原本正要開口打招呼，沒想到台下有粉絲突然大聲呼喊他的名字。一向喜歡和粉絲互動鬥嘴的峻廷立刻回應：「好，聽到了！你打亂我的節奏了！」這段插曲逗得全場大笑。隨後，FEniX 向觀眾介紹了他們的新專輯，並帶來新歌〈愛哭男孩〉。這是該首歌曲在發行後的首次公開演唱，讓台下粉絲感到非常驚喜。

分享南法拍攝心得並感性收尾

在最後的對談環節中，FEniX 成員們與粉絲分享了新專輯的製作細節。他們提到這次特別遠赴南法拍攝影像，投入許多心力。晚會最後，他們以歌曲〈我就是無法失去你〉作為最後一首歌，為今年的台南跨年演出劃下句點。

FEniX日前發行第三張專輯。翻攝TVBS NEWS YouTube



