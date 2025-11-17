徐凱希租屋房東反悔被索違約金 庾澄慶傻眼：這在耍賴啊！

徐凱希（右）提及自己過去租屋的不愉快經驗。（圖／公視提供）

徐凱希日前錄影庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」。徐凱希提及自己過去租屋經驗談說，「當時約還沒滿，但因為我可能需要到外地、想要退租」，房東最早也爽快答應她「那我們就講好，妳就不用再付違約金」；豈料房東後來反悔，徐凱希還向對方反應：「你不是答應我？」卻被房東一句話堵回來說：「那妳有證據嗎？」讓庾澄慶聽了直說：「這房東耍賴啊！」

徐凱希一開始認為按節目出題所敘述「口頭約定應該是不行的」，也嘟嘴無奈表示，因為與房東溝通時沒留下任何文字訊息紀錄，「所以我就還是付了違約金」，庾澄慶則皺眉說：「但妳好像也不能怎樣。」

說話條理分明的馬繼康是眾來賓「馬首是瞻」意見領袖，他認為「不動產牽涉的金額、權益較大，萬一中間反悔，就真的口說無憑」。巫苡萱則提到租屋有很多是幾天、幾周或半年的短期租賃關係，「就算三天房東也不能耍賴，但還是要有契約，讓自己獲得保障」。

不過另一位來賓阿布反倒認為，契約精神應當建立在互相保障基礎上，也提到「譬如房東口頭答應這一年不收管理費，但等對方簽好約，才說管理費要房客付，雖然契約沒提，但房東你講了就應該要照做」，認為一切應照契約精神履行。

