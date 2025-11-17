徐凱希租屋遇房東耍賴！遭嗆「你有證據嗎」苦付違約金

巫苡萱（左）與徐凱希同上節目談過往租屋教訓。（圖／公視提供）





由哈林（庾澄慶）主持的益智節目《哈！真相大白了》邀藝人徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」

徐凱希提及自己過去租屋經驗談說，「當時約還沒滿，但因為我可能需要到外地、想要退租」，房東最早也爽快答應她「那我們就講好，你就不用再付違約金」；豈料房東後來反悔，徐凱希還向對方反映「你不是答應我？」，卻被房東一句話堵回來說「那你有證據嗎？」

徐凱希一開始認為按節目出題所敘述「口頭約定應該是不行的」，也嘟嘴無奈表示，因為與房東溝通時沒留下任何文字訊息紀錄，「所以我就還是付了違約金」，哈林聽了也皺眉說「但你好像也不能怎樣」。

哈林邀來阿布（左起）、劉維哲、徐凱希與陳安陽、巫苡萱、馬繼康齊上節目。（圖／公視提供）

說話條理分明的馬繼康是眾來賓的意見領袖，他認為「不動產牽涉的金額、權益較大，萬一中間反悔，就真的口說無憑」。巫苡萱則提到租屋有很多是幾天、幾周或半年的短期租賃關係，「就算三天房東也不能耍賴，但還是要有契約，讓自己獲得保障」。

不過阿布反倒認為，契約精神應當建立在互相保障基礎上，也提到「譬如房東口頭答應這一年不收管理費，但等對方簽好約，才說管理費要房客付，雖然契約沒提，但房東你講了就應該要照做」，認為一切應照契約精神履行。

這道題目五位來賓都選擇「╳，答案公布竟僅有選「○」的阿布是正解！讓吃過悶虧的徐凱希睜大眼直呼「怎麼可能？」，原本沒把握的阿布也驚聲尖笑，哈林看了問說「都不知道你是驚喜還是驚嚇了」，神奇答對的阿布笑說「兩者皆有！」。

節目上的法律專家熊大律師也提到，依照民法規定，兩人互相表示意思一致，不管是明示或默示，那契約就成立了。但遇到先前像是徐凱希房東這一類口頭講好、臨時變更的問題，「這個叫做舉證問題，所以我們律師都會建議口頭約定還是錄影、錄音，或至少有個證人」，保障雙方的權益，也讓徐凱希上了一堂課。



